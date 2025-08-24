خبرگزاری کار ایران
بازدید دادستان مرکز استان خراسان رضوی از نحوه خدمت‌رسانی به زائرین حرم امام هشتم (ع)

بازدید دادستان مرکز استان خراسان رضوی از نحوه خدمت‌رسانی به زائرین حرم امام هشتم (ع)
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در جریان بازدید از موکب‌های عزاداری بر لزوم خدمت‌رسانی حداکثری به زائران بارگاه ملکوتی امام هشتم (ع) تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، حسن همتی فر با همراهی هیئتی متشکل از معاونین دادستانی مرکز استان خراسان رضوی، با حضور در مواکب استقبال از زائرین حرم مطهر رضوی ضمن بازدید از نحوه خدمت‌رسانی به زائرین،  دستورات ویژه‌ای در این خصوص صادر کرد.  

این بازدید ۷ ساعته در محور‌های ورودی مشهد، بزرگراه آسیایی _ جاده مشهد قوچان، مسیر  کلات به مشهد، مسیر ملک‌آباد به مشهد و موکب‌هایی در سطح شهر به انجام رسید.  

در این بازدید هم چنین از نحوه پذیرایی، محل اسکان، سرمایش مواکب و بهداشت و امنیت زائرین به نحو دقیق بازدید به عمل آمد.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
