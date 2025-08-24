صدا و سیما جولانگاه کارشناسان ریز و درشت و وابسته به یک جناح سیاسی خاص شده است

علی باقری فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره رفتارهای اخیر صدا و سیما و اظهارنظرهای عجیب برخی کارشناسان از تریبون رسانه ملی که اخیرا کارشناسی ظریف و روحانی را ابوموسی اشعری و اشعث بن قیس خوانده بود، گفت: به نظر من مشکل صدا و سیما خیلی فراتر از این فرافکنی‌ها و ایراد تهمت و افترا نسبت به شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی کشور است. صدا و سیما به عنوان آیینه تمام نمای حاکمیت، رفتاری که در سال‌های گذشته داشته، یکی از پاشنه آشیل‌ها و یکی از نقاط ضعف بزرگ حکمرانی در سال‌های گذشته است.

وی ادامه داد: به همین علت هم وقتی بحث تغییرات در کشور خصوصاً در جریان جنگ ۱۲ روزه به میان آمد، موضوع صدا و سیما و ایراد به نگاه، نگرش‌ها و رفتارها در این سازمان تقریباً تبدیل به نقطه اشتراک شد و این حتی فراتر از مطالبه جناحی شد.

این فعال سیاسی تصریح کرد: در واقع نیاز به تغییر در این سازمان فراتر از بیانات و نظرات جناحی خاص در حوزه مطالبه فراجناحی در کشور ما طی ماه‌های گذشته قرار گرفته است، از این رو جامعه منتظر تغییر است. تغییر هم فراتر و مهم‌تر از تغییر مدیریت و افراد است و تغییر رویکردها باید صورت گیرد. یعنی انتظار این است که تغییراتی در صدا و سیما رخ دهد که صدا و سیما محل و نقطه امن و امنیت و وفاق ملی باشد.

باقری تاکید کرد: متاسفانه این انتظار از خلال برنامه‌های صدا و سیما در روزهای بعد از جنگ به هیچ وجه برداشت نمی‌شود و ظاهرا به هیچ وجه بنای ایجاد تغییر در رویکردهای خودشان را ندارند.

وی با اشاره به توهین به ظریف و روحانی در یک برنامه تلوزیونی گفت: اتفاقی که در این برنامه رخ داد، فراتر از اتهام است و من می‌خواهم اسم این واژه را فحاشی بگذارم. کارشناسی که در گذشته هم از این سوابق داشته در صدا و سیما نسبت به مسئولان تراز اول سابق نظام و کسانی که معتمد بزرگان کشور محسوب می‌شوند، اینطور صحبت کرده و واقعا پذیرفته نیست، کسی باید بیاید و در این زمینه مسئولیت بپذیرد.

این فعال سیاسی تاکید کرد: موضوع از نقد و انتقاد گذشته است. من صریحاً از آقای جبلی درخواست می‌کنم که در مورد این حاشیه هم توضیح بدهند و عذرخواهی کنند و تعهد بدهند که این رفتارها تکرار نمی‌شود.

باقری تصریح کرد: صدا و سیما ارث پدری یک جناح سیاسی یا گعده‌ای از مدیران سیاسی در کشور نیست که بخواهد سرمایه ملی، وحدت ملی و وفاق ملی در کشور را که از نان شب برای ما واجب‌تر است، به حراج بگذارد. به نظر می‌رسد که در این زمینه باید مطالبه‌گری عمومی در کشور شکل بگیرد.

وی ادامه داد: یعنی همان‌گونه که اصلاح فرآیندها در صدا و سیما به یک مطالبه عمومی بین نخبگان و تحلیل‌گران سیاسی تبدیل شده است، به نظرم می‌رسد این درخواست تمدید و این درخواست پاسخگویی از مدیران صدا و سیما باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و مدیران مربوطه هم خودشان را در مقام پاسخگویی قرار دهند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره اینکه چرا این طیف در صدا و سیما بیشتر به آقای روحانی و ظریف حمله می‌کنند در حالی که نقد به عملکرد تمام دولت‌ها و روسای جمهور سابق وارد است، گفت: علت این موضوع مشخص است چراکه این جناح سیاسی رویه‌اش بدگویی و مواجهه حذفی با رقبای سیاسی خودش است و این موضوع عجیبی نیست و در تاریخ سیاسی کشور هم بارها دیده شده است. تکلیف آن جناح تندروی سیاسی در کشور روشن است و دلیل نفرت‌شان هم نسبت به اشخاصی مثل آقای روحانی و ظریف هم روشن است. به هر حال در دوره حکمرانی شان رویه‌هایی را پیش گرفته‌اند که مطلوب تندروها نیست و کینه آنها عجیب نیست.

باقری تصریح کرد: آنچه که قابل نقد است، این است که صدا و سیما و رسانه ملی کشور جولانگاه کارشناسان ریز و درشت و وابسته به یک جناح سیاسی خاص شده است. در واقع پیکان توجه و نقد به رفتار صدا و سیماست.

وی ادامه داد: ما نمی‌توانیم انتظار یا توقع داشته باشیم که این جناح تندروی کشور حرف‌هایی غیر از آنچه که به آن معتقدند و در طول این سال‌ها در کشور زده‌اند، بیان کنند و توجهی به منافع ملی و حفظ وحدت ملی در کشور داشته باشند. این‌ها نشان داده‌اند و کارنامه‌شان هم پر از این رفتارهاست. آنچه که قابل نقد است، عملکرد صدا و سیماست که پاتوق این گونه این افراد شده که یک طرفه مسائل را مطرح می‌کنند و منتشر هم می شود.

