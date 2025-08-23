خبرگزاری کار ایران
گفت‌وگوی تلفنی سید مصطفی تاج‌زاده با سید محمد خاتمی

صبح امروز، گفت‌وگوی تلفنی میان سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور دوره اصلاحات، و سید مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی که یازدهمین سال حبس خود را در زندان اوین سپری می‌کند، انجام شد.

به گزارش ایلنا،  در این گفت‌وگو، تاج‌زاده از موفقیت‌آمیز بودن عمل جراحی خاتمی و بهبود حال ایشان ابراز خرسندی کرد و خاتمی نیز نسبت به ادامه حبس تاج‌زاده بدون مرخصی ابراز نگرانی نمود.

خاتمی همچنین ضمن احوال‌پرسی از دیگر زندانیان سیاسی، برای آزادی آنان ابراز امیدواری کرد.

گفتنی است که تاج‌زاده در پاییز ۱۴۰۱ به دلیل عارضه قلبی در مرکز قلب تهران بستری شد و پس از انجام عمل آنژیوپلاستی، به سلول انفرادی بازگردانده شد.

 

