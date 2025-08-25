ساداتیان در گفتوگو با ایلنا:
غربیها به دنبال تسلیم شدن ما هستند اما ایران غنیسازی را رها نمیکند
سفیر سابق ایران در انگلیس گفت: غرب فکر میکند که میتواند تهدید جنگ را دوباره بالا نگه دارد و با توجه به چماق تهدید شورای امنیت، حداکثر فشار را وارد کنند تا به جایی برسند که ایران تسلیم شود. من گمان نمیکنم که این اتفاق بیفتد. حالا باید ببینیم که این زور و این کشمکش تا کجای قضیه ادامهدار خواهد بود و آیا طرفین توافق میکنند یا نه. ایران به هر صورت دنبال این است که غنیسازی را رها نکند.
سیدجلال ساداتیان دیپلمات بازنشسته در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با ادامه مذاکرات با اروپا با توجه به زمان محدود باقی مانده تصریح کرد: فرض کنید اینها اسنپ بک را اجرا کردند، به چه نتیجهای میخواهند برسند؟ آیا فقط شرایط را برای ایران سختتر میکنند یا واقعاً به اهداف خود دست مییابند؟ تاکنون که به اهداف خود نرسیدهاند، البته با استفاده از تهدید اسنپبک یا هر چیز دیگر از بیست و چند سال قبل تاکنون، یعنی از توافق سعدآباد، مسئله هستهای ایران در دستور کار بوده است.
ایران در شرایط سخت تسلیم نشده و نخواهد شد
وی ادامه داد: در مقاطعی ایران خود به صورت داوطلبانه فعالیت هستهای را تعلیق کرده و برجام شکل گرفته که نتایج خوبی هم در ابتدا داشت، اما بعداً خارج شدند و روندی که تا کنون طی شده است را در پیش گرفتیم. اینها همانطور که آقای عراقچی اشاره کرد میخواستندبا جنگ به اهداف خود برسند ولی موفق نشدند، از این جهت فشارهای خود را افزایش میدهند تا از طریق مذاکره به اهداف خود برسند. طبیعی است که ایران زیر بار این ماجرا نرود؛ یعنی در شرایط سخت، ایران تسلیم این قضایا نشده و قاعدتاً از این به بعد هم نخواهد شد.
اگر طرف مقابل راه رسیدن به اهداف خود را مذاکره بداند، حتما مذاکره خواهد کرد
این کارشناس ارشد روابط بینالملل با طرح این پرسش که اگر مکانیزم ماشه فعال شود، واقعاً چه اتفاقی خواهد افتاد، تشریح کرد: حرف من هم مانند آقای عراقچی است، او در گفتوگوی اخیر خود توضیح داد که مسئله دستاوردی است که طرفین از این مذاکرات دنبال میکنند. اگر طرف فکر کند که با مذاکره میتواند به یک راهحل یا وضعیتی بینابینی برسد، طبیعی است که تلاش کند آن را به انجام برساند.
ایران چندین پیشنهاد را مطرح کرده است
وی افزود: طرفین در همه مذاکرات سعی میکنند حداکثر امتیاز را به دست آورند، اما آیا واقعاً اینها میتوانند با فشارهای خود به حداکثر برسند؟ قاعدتاً تاکنون نرسیدهاند و از این به بعد هم نمیرسند. ایران که راهحلهای مختلفی را پیشنهاد میدهد، از کنسرسیومی که مطرح شده تا همکاریهای جمعی منطقهای که آقای ظریف مطرح کردهاند و همچنین پیشنهاد جدیدی که آقای تختروانچی گفته است.
طرفها غربی حتی با جنگ هم به خواستههای خود نرسیدند
این تحلیلگر مسائل بینالملل با بیان اینکه ایران میگوید حتی اگر داوطلبانه غنیسازی را هم تعلیق کنند، حاضر نیست آن را کاملا از دست بدهد، عنوان کرد: باید ببینیم که این طنابکشی یک طرفه به کجا ختم میشود. آنها حتی تا حد شروع جنگ نیز رفتهاند و ۱۲ روز جنگ ادامه پیدا کرد، ولی به آن چیزی که میخواستند، نرسیدند. حالا در مذاکرات هم معلوم نیست که بتوانند به چنین چیزی دست یابند و ایران بپذیرد، تمام غنیسازی خود را متوقف کند.
فشار را حداکثری میکنند تا ایران را تسلیم کنند
ساداتیان با تاکید بر اینکه باید ببینیم در این زورآزمایی، طرفین با توجه به تمام امکاناتی که دارند، تا کجا پیش میروند، بیان کرد: غرب فکر میکند که میتواند تهدید جنگ را دوباره بالا نگه دارد و با توجه به چماق تهدید شورای امنیت، حداکثر فشار را وارد کنند تا به جایی برسند که ایران تسلیم شود. من گمان نمیکنم که این اتفاق بیفتد. حالا باید ببینیم که این زور و این کشمکش تا کجای قضیه ادامهدار خواهد بود و آیا طرفین توافق میکنند یا نه. ایران به هر صورت دنبال این است که غنیسازی را رها نکند.
ماده ۴۲ فصل ۷ منشور ملل متحد چیست؟
سفیر سابق ایران در لندن درباره تحلیلهای مطرح شده مبنی بر اینکه اگر مکانیسم ماشه فعال شود، مجددا جنگ آغاز خواهد شد، گفت: اگر قرار باشد ما را به سمت جنگ ببرند، باید ذیل فصل ۷ منشور برویم. در فصل ۷، مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱، مرحله به مرحله تشدید تحریمها و فشارهای اقتصادی را شامل میشود تا جایی که همه کشورهای دنیا علیه اقتصاد ایران مشارکت کنند. اگر این هم به نتیجه نرسید و آنها به اهدافشان نرسیدن پرونده به ذیل ماده ۴۲ میرود و در آنجا همه دنیا را بسیج میکنند تا علیه ایران وارد جنگ شوند.
اگر ذیل ماده ۴۲ فصل هفتم منشور ملل متحد برویم، چین و روسیه هم باید مشارکت کنند
وی اضافه کرد: البته طبیعی است که همه کشورهای عضو سازمان ملل مشارکت نظامی نخواهند کرد. قاعدتاً کشورهای غربی و همان اعضای دائمی شورای امنیت باید مشارکت کنند. حالا فرض کنید که بنا به دلایلی چین و روسیه وارد نشوند، ولی اگر ذیل ماده ۴۲ فصل هفت منشور قرار بگیریم، قاعدتاً روسیه و چین نیز باید هم در بخش اقتصادی و هم در بخش نظامی مشارکت کنند. طبیعتاً شرایط را سختتر میکنند و فشارها را بالا میبرند.
ایران فشارها را تحمل میکند که زیر بار قلدری غرب نرود
ساداتیان خاطرنشان کرد: ما باید از ورود به ماده ۴۲ فصل هفت امتناع کنیم، اما وقتی ایران استدلال میکند که غربیها فقط قلدری میکنند و تابع حرف اسرائیل هستند، بر مبنای منطق حقوقی خودشان عمل نمیکنند، همچنین مطابق انپیتی و حقی که کشورهای عضو دارند نیز عمل نمیکنند و تمام این ادعاها بر اساس قلدری است، قاعدتاً ایران تا جایی که میتواند فشار را تحمل میکند تا زیر بار این قلدریها نرود.