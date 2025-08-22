خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهادت ۵ مامور پلیس در حمله تروریستی ایرانشهر

شهادت ۵ مامور پلیس در حمله تروریستی ایرانشهر
کد خبر : 1676729
لینک کوتاه کپی شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان از حمله افراد مسلح به عوامل گشتی پاسگاه منطقه دامن شهرستان ایرانشهر و شهادت ۵ مامور پلیس خبر داد.

به گزارش ایلنا، ساعتی قبل، عوامل تروریستی در حمله‌ای ددمنشانه، اقدام به ترور دو واحد گشت انتظامی پاسگاه دامن شهرستان ایرانشهر که در محور خاش به ایرانشهر، مشغول تامین امنیت شهروندان بودند، نمودند.

در این اقدام تروریستی، متاسفانه ۵ نفر از خادمان امنیت و آرامش به شهادت رسیدند.

عملیات شناسایی و تعقیب عوامل ترور ادامه دارد که نتایج حاصله به اطلاع خواهد رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور