شهادت ۵ مامور پلیس در حمله تروریستی ایرانشهر

به گزارش ایلنا، ساعتی قبل، عوامل تروریستی در حمله‌ای ددمنشانه، اقدام به ترور دو واحد گشت انتظامی پاسگاه دامن شهرستان ایرانشهر که در محور خاش به ایرانشهر، مشغول تامین امنیت شهروندان بودند، نمودند.