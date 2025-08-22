شهادت ۵ مامور پلیس در حمله تروریستی ایرانشهر
مرکز اطلاعرسانی پلیس سیستان و بلوچستان از حمله افراد مسلح به عوامل گشتی پاسگاه منطقه دامن شهرستان ایرانشهر و شهادت ۵ مامور پلیس خبر داد.
به گزارش ایلنا، ساعتی قبل، عوامل تروریستی در حملهای ددمنشانه، اقدام به ترور دو واحد گشت انتظامی پاسگاه دامن شهرستان ایرانشهر که در محور خاش به ایرانشهر، مشغول تامین امنیت شهروندان بودند، نمودند.
در این اقدام تروریستی، متاسفانه ۵ نفر از خادمان امنیت و آرامش به شهادت رسیدند.
عملیات شناسایی و تعقیب عوامل ترور ادامه دارد که نتایج حاصله به اطلاع خواهد رسید.