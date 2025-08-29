انصاری در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد:
جزئیات پیگیریهای حقوقی تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان
حجت الاسلام مجید انصاری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره پیگیریهای حقوقی در خصوص غرامت جنگ تحمیلی دوازده روزه از سوی رژیم صهیونیستی به کشورمان گفت: همان روز دوم بعد از شروع جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی یک دستورالعمل در مرکز خدمات حقوقی بینالمللی برای پیگیریهای حقوقی صادر کردیم.
معاون حقوقی رئیسجمهور بیان کرد: یک دستورالعمل مفصلی درباره بررسی و امکانسنجی طرح دعوا در مراجع و محاکم بینالمللی و محاکم داخلی و همچنین نحوه مستندسازی خسارات وارده چه انسانی چه مالی و اصل موضوع تجاوز و جنگ؛ از جمله حمله به تاسیسات هستهای کشورمان، حمله به صداوسیما، حمله به مناطق مسکونی و کشتار زنان و کودکان که این اقدام مخالف کنواسیونهای بین المللی و مقررات سازمان ملل و مجمع عمومی این سازمان است، صادر کردیم.
وی ادامه داد: مرکز خدمات حقوق بینالمللی به طور جد تا الان مشغول فعالیت است. بخشنامهها و دستورالعملهایی به کلیه دستگاههای مرتبط برای ارسال اسناد و استانداردسازی اسناد و ثبت موضوعات انجام شده است.
انصاری خاطرنشان کرد: جلسات متعدد با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف ذیربط در مرکز گذاشتیم، تقریبا به مراحل جمعبندی نهایی در حال نزدیک شدن هستند که انشاالله بر اساس مستندات حقوق بینالمللی دقیق بتوانیم از ظرفیت خود دیوان دادگستری و ظرفیتهای خود سازمان ملل و سایر زمینههایی که وجود دارد، برای استیفای حقوق مردم استفاده کنیم .
وی افزود: طرح شکایت از این جنایت که مصداق جنایت جنگی، تجاوز و نقض موازین بیبنالمللی است، بخصوص حمله آمریکا علیه کشورمان از جوانب مختلف قابل پیگیری است. به طور جد اقداماتی صورت گرفته است؛ البته در همکاری تنگاتنگ با وزارت امورخارجه و شورای عالی امنیت ملی و سایر دستگاه ها این کار انجام شده است.
معاون حقوقی رئیسجمهور یادآور شد: قوه قضائیه هم همزمان در همین تعامل دوجانبه مشغول تشکیل دادگاه و محاکم داخلی و پذیرش شکایات شهروندان و آسیب دیدگان از این جنگ تحمیلی هستند. قوه قضائیه و دادستانی محترم مشغول کار هستند و من امیدوارم در آینده نزدیک هم در عرصه رسیدگی های قضائی داخلی و هم در عرصه پیگیری حقوق بین المللی اقدامات و گام های عملی را برداریم.
وی در پاسخ به اینکه در بحث مستندسازی حقوقدانان این انتقاد را دارند که برخی اماکنی که از جنگ آسیب دیده است را مانند فاجعه میدان تجریش نگه میداشتیم تا مجامع ببین المللی آن را میدیدند و شاید در حوزه مستندسازی خیلی قوی عمل نشده است، گفت: در مستندسازی دستورالعمللهایی بوده است. دستگاههای ذیربط طبق استاندارهایی که بوده مستندسازی را انجام دادهاند.
انصاری بیان کرد: هم تصویربرداری و هم ارزیابی میزان خسارت انجام میشود و هم بنیاد شهید و امور ایثارگران با خانواده های محترم و دستگاه ها هرکدام بر اساس وظایف ذاتی که داشتند عمل کردند.
وی افزود: کانون وکلای دادگستری، با مرکز وکلای دادگستری و کانون کارشناسان در تماس بودند و گامهای خوبی برداشتند و همه برای کمک کردن معاضدت و احیانا نیاز به انجام وکالت اعلام آمادگی کردند و آمادگی خود برای وکالت رایگان یا کارشناسی لازم را اعلام کردند. همه کار میکنند من نمیخواهم بگویم هرچه شده بهترین است، اما جلسات مشورتی بسیار خوبی را آقای حیبب زاده و همکارانشان با اساتید حقوقی و کیفری و سایر رشته های حقوق بین المللی داشتند و مشورت گرفتند و در تماس هستند.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: من از همه کسانی که در این موضوع صاحب نظر هستند و پیشنهاد دارند؛ از جمله اساتید محترم حقوق، حقوقدانان، قضات و صاحب نظران عرصه حقوق بین الملل درخواست میکنم پیشنهادات خودشان را یا برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری یا مرکز خدمات حقوقی بین الملل بفرستند که ما هم بتوانیم از نظرات آنان استفاده کنیم.