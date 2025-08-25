مهاجرانی در گفتوگو با ایلنا:
مخالفان دولت را به بیانات و پیام سایت رهبری ارجاع میدهم
باید با درک شرایط کشور در راستای منافع ملی گام برداریم
سخنگوی دولت با بیان اینکه مخالفان دولت را به بیانات اخیر رهبری و پیامی که در سایت مقام معظم رهبری منتشر شد ارجاع میدهم، گفت: باید از شرایط کشور درک کافی داشته باشیم و در راستای منافع ملی گام برداریم.
فاطمه مهاجرانی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه از تشکیل دولت چهاردهم یکسال نمیگذرد؛ پس از جنگ تحمیلی دوازده روزه تاکنون و پیش از آن بحث عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور از سوی جریان مخالف دولت مطرح شده است، پاسخ دولت چیست، گفت: این افراد را به بیانات اخیر رهبری و پیامی که در سایت مقام معظم رهبری منتشر شد ارجاع میدهم که آنجا ذکر شده بود باید مراقبت کنیم هدیهای به دشمنان نظام و کشور ندهیم.
دولت در شرایط جنگی کابینه تشکیل داد
سخنگوی دولت با بیان اینکه همه ما باید در راستای انسجام ملی گام برداریم، یادآور شد: دولت در شرایطی کابینه را تشکیل داد که در جنگ بود. فراموش نکنیم پس از تحلیف رئیسجمهور «اسماعیل هنیه» به شهادت رسید این دقیقا یعنی وسط جنگ بودن؛ لذا باید از شرایط کشور درک کافی داشته باشیم و در راستای منافع ملی گام برداریم.
وی درباره اینکه در بحث ناترازیها نمایندگان مجلس صحبت از جمع شدن ۱۰۰ امضا برای استیضاح وزیر نیرو میکنند، دولت چه دفاعی از وزیر خود دارد، بیان کرد: بارها ذکر شده است که استیضاح را حق مجلس میدانیم، استیضاح حقی است که قانونگذار برای مجلس به رسمیت شناخته است لذا این موضوع موضوعی است که مجلس میتواند از آن حق استفاده کند.
مهاجرانی یادآور شد: طبیعتا این موضوع مانند موضوعی است که در استیضاح آقای همتی هم مطرح شد، تاکید میکنیم که امیدواریم به گونهای تصمیم بگیریم که هزینهها را کاهش دهیم نه اینکه آنها را افزایش دهیم.
امیدوارم همه حرفهای رفتار کنند
وی درباره اینکه مطرح شدن استیضاح وزرای دولت از سوی مجلس در این شرایط رنگ و بوی سیاسی دارد یا خیر، گفت: ما امیدواریم همه حرفهای رفتار کنند.