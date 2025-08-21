این دیدار در همان محلی انجام شد که خون پاک این خانواده بی‌دفاع بر زمین ریخت؛ مکانی که امروز نه فقط یک خانه، بلکه سندی زنده بر مظلومیت مردم ایران و جنایت آشکار رژیم صهیونیستی است. زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با حضور در محل شهادت، میزان تخریب و نیاز به بازسازی را بررسی کرد.

در ادامه، وضعیت درمانی کیان قاسمیان مورد پیگیری قرار گرفت و معاون رئیس‌جمهور با آرزوی شفای عاجل برای او، وعده داد که روند درمان این یادگار خانواده شهیدان با جدیت و فوریت پیگیری خواهد شد.

زهرا بهروزآذر در این دیدار تأکید کرد: خشم و رنج خانواده‌های داغدار از تجاوز رژیم صهیونسیتی اسرائیل که به راستی دشمن زندگی است باید به گوش همه انسان‌های آزاده برسد. مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی وظیفه‌ای ملی و انسانی است تا امکان پیگیری حقوقی در مراجع بین‌المللی فراهم گردد.

وی ادامه داد: این حمله مصداق بارز جنایت جنگی و نمونه آشکار نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه و منشور سازمان ملل متحد است. سکوت در برابر چنین جنایاتی، به معنای همراهی با ناقضان حقوق بشر خواهد بود.

نام و یاد شهیده دکتر زهره رسولی، پزشکی که رسالت درمان و خدمت به زنان و مادران را بر دوش داشت، امروز فراتر از یک عنوان علمی، به نمادی از ایثار و مظلومیت بدل شده است. شهادت او به همراه همسر و کودک خردسالش، پرونده‌ای زنده در برابر وجدان بشریت گشوده است؛ پرونده‌ای که نه می‌توان آن را انکار و نه می‌توان در برابر آن سکوت اختیار کرد.