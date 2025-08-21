خبرگزاری کار ایران
دیدار معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با خانواده شهیدان رسولی و قاسمیان در آستانه روز پزشک

دیدار معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با خانواده شهیدان رسولی و قاسمیان در آستانه روز پزشک
در همین راستا، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده به همراه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اعضای خانواده شهیدان دکتر زهره رسولی، بهنام قاسمیان و کودک خردسال شهیدشان رایان دیدار کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، شامگاه جمعه ۲۳ خرداد، در تجاوز آشکار و غیرقانونی رژیم صهیونیستی به خاک ایران، منزل مسکونی خانواده رسولی ـ قاسمیان هدف حمله مستقیم قرار گرفت. در این حمله، دکتر زهره رسولی (پزشک متخصص زنان و زایمان)، همسرش مهندس بهنام قاسمیان و فرزند خردسالشان رایان به شهادت رسیدند. تنها بازمانده این خانواده، کیان قاسمیان پنج‌ساله است که با ۵۰ درصد سوختگی در بستر درمان قرار دارد.

این دیدار در همان محلی انجام شد که خون پاک این خانواده بی‌دفاع بر زمین ریخت؛ مکانی که امروز نه فقط یک خانه، بلکه سندی زنده بر مظلومیت مردم ایران و جنایت آشکار رژیم صهیونیستی است. زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با حضور در محل شهادت، میزان تخریب و نیاز به بازسازی را بررسی کرد.

در ادامه، وضعیت درمانی کیان قاسمیان مورد پیگیری قرار گرفت و معاون رئیس‌جمهور با آرزوی شفای عاجل برای او، وعده داد که روند درمان این یادگار خانواده شهیدان با جدیت و فوریت پیگیری خواهد شد.

زهرا بهروزآذر در این دیدار تأکید کرد: خشم و رنج خانواده‌های داغدار از تجاوز رژیم صهیونسیتی اسرائیل که به راستی دشمن زندگی است باید به گوش همه انسان‌های آزاده برسد. مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی وظیفه‌ای ملی و انسانی است تا امکان پیگیری حقوقی در مراجع بین‌المللی فراهم گردد.

وی ادامه داد: این حمله مصداق بارز جنایت جنگی و نمونه آشکار نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه و منشور سازمان ملل متحد است. سکوت در برابر چنین جنایاتی، به معنای همراهی با ناقضان حقوق بشر خواهد بود.

نام و یاد شهیده دکتر زهره رسولی، پزشکی که رسالت درمان و خدمت به زنان و مادران را بر دوش داشت، امروز فراتر از یک عنوان علمی، به نمادی از ایثار و مظلومیت بدل شده است. شهادت او به همراه همسر و کودک خردسالش، پرونده‌ای زنده در برابر وجدان بشریت گشوده است؛ پرونده‌ای که نه می‌توان آن را انکار و نه می‌توان در برابر آن سکوت اختیار کرد.

