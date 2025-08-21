خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ساعتی پیش؛

رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴ نیروی دریایی ارتش پایان یافت

رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴ نیروی دریایی ارتش پایان یافت
کد خبر : 1676485
لینک کوتاه کپی شد.

رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴ نیروی دریایی ارتش با دستیابی اهداف از پیش تعیین شده به کار خود پایان داد.

به گزارش ایلنا، رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴  نیروی دریایی ارتش  با شلیک طیف های مختلف موشک های برد کوتاه تا برد بلند، موشک‌های کروز دریایی «نصیر و قدیر» و موشک ساحل پایه و ضدکشتی «قادر»  و پهپاد انهدامی باور ۵ در محدوده شمال اقیانوس هند و دریای عمان برگزار شد و در جریان آن، انواع یگان های شناورسطحی و زیر سطحی، یگان‌های پروازی، سایت‌های موشکی ساحل به دریا، سایت‌های موشکی دریا پایه و یگان‌های جنگالی سناریوهای تعیین شده را با موفقیت اجرایی کردند.

از جمله نکات مهم این رزمایش انهدام همزمان هدف سطحی تعیین شده در دریا  توسط موشک های کروز دریایی «نصیر و قدیر» ، موشک ساحل پایه و  ضدکشتی «قادر» و پهپاد انهدامی باور ۵ بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور