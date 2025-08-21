رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴ نیروی دریایی ارتش پایان یافت

به گزارش ایلنا، رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴ نیروی دریایی ارتش با شلیک طیف های مختلف موشک های برد کوتاه تا برد بلند، موشک‌های کروز دریایی «نصیر و قدیر» و موشک ساحل پایه و ضدکشتی «قادر» و پهپاد انهدامی باور ۵ در محدوده شمال اقیانوس هند و دریای عمان برگزار شد و در جریان آن، انواع یگان های شناورسطحی و زیر سطحی، یگان‌های پروازی، سایت‌های موشکی ساحل به دریا، سایت‌های موشکی دریا پایه و یگان‌های جنگالی سناریوهای تعیین شده را با موفقیت اجرایی کردند.

از جمله نکات مهم این رزمایش انهدام همزمان هدف سطحی تعیین شده در دریا توسط موشک های کروز دریایی «نصیر و قدیر» ، موشک ساحل پایه و ضدکشتی «قادر» و پهپاد انهدامی باور ۵ بود.

انتهای پیام/