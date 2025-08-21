یک پرونده قصاص در شهرستان راسک به سازش ختم شد

به گزارش ایلنا، یک فقره پرونده قصاص در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان راسک با تلاش دستگاه قضایی و همراهی بزرگان و معتمدین محلی، منجر به صلح و سازش شد.

به همین مناسبت جلسه‌ای در دفتر دادستان شهرستان راسک برگزار شد که در آن صادق صادقی رئیس حوزه قضایی، حجت‌الاسلام والمسلمین نظر بامری دادستان، مهدی مجیدی‌زاده بازپرس و محمدانور پناه رئیس شورای حل اختلاف شهرستان راسک حضور داشتند.

در این پرونده، با پیگیری‌های مستمر بازپرس شهرستان راسک و وساطت ریش‌سفیدان و معتمدین، اولیای دم ضمن گذشت از قصاص، رضایت خود را نسبت به متهم پرونده اعلام کردند.

مسئولان قضایی در این نشست با قدردانی از اولیای دم به‌خاطر گذشت و اعلام رضایت، این اقدام خداپسندانه را نمونه‌ای ارزشمند از ترویج فرهنگ عفو و گذشت در جامعه دانستند.

