عراقچی و بدرعبدالعاطی در خصوص تحولات منطقه گفت‌وگو کردند

عراقچی و بدرعبدالعاطی در خصوص تحولات منطقه گفت‌وگو کردند
وزیر امور خارجه کشورمان و وزیر امور خارجه مصر، در یک گفتگوی تلفنی در خصوص تحولات منطقه رایزنی و تبادل نظر کردند.

به گزارش ایلنا،سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان و بدرعبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر، در یک گفتگوی تلفنی در خصوص تحولات منطقه رایزنی و تبادل نظر کردند.

دو طرف در این گفتگو، با ابراز نگرانی شدید از ادامه نسل‌کشی در غزه، طرح‌ غیرقانونی و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی برای اشغال نظامی شهر غزه و کوچاندن اجباری ساکنان آن را شدیدا محکوم کرده و ضرورت توقف فوری نسل‌کشی و ورود فوری کمک‌های بشردوستانه به این باریکه را مورد تاکید قرار دادند.

وزیر امور خارجه مصر، گزارشی از آخرین وضعیت تلاش‌های این کشور و قطر برای برقراری آتش‌بس در غزه ارائه کرد.

عراقچی همچنین با اشاره به نشست اضطراری وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی برای بررسی تحولات فلسطین و غزه که به درخواست رسمی جمهوری اسلامی ایران و برخی دیگر از اعضای سازمان هفته آینده در جده برگزار خواهد شد، این نشست را فرصتی برای هماهنگی مواضع و اتخاذ اقدامات عملی برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و مقابله با سیاست‌های جنگ‌افروزانه رژیم صهیونیستی به‌ویژه طرح خطرناک موسوم به اسرائیل بزرگ برای اشغال سرزمین‌های اسلامی-عربی دانست.

 

 

