انهدام تیم تروریستی وابسته به گروهک انصارالفرقان در شمال سیستان

به گزارش ایلنا، محمد سرگزی با اشاره به رصد و اشراف اطلاعاتی اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان بر روی تحرکات عناصر اصلی گروهک تروریستی «انصارالفرقان» در حوزه افغانستان و همچنین عناصر داخلی آنها در حوزه سیستان گفت: رصدها مشخص کرد این گروهک قصد اعزام تیمی مسلح با استعداد نیرویی بالا و تجهیزات کامل اعم از سلاح و مهمات سبک و نیمه سنگین به کشور با نیت اقدامات تروریستی و ایذایی در سطح وسیع روی مراکز حساس نظامی، انتظامی، امنیتی، قضایی، مذهبی، سیاسی و شخصیت ها را در دستور کار دارد.

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس یادآور شد: حین رصدهای صورت گرفته مشخص شد یک تیم ۷ نفره از گروهک مذکور در تاریخ ۲۵ مرداد، از طریق مرز شمال سیستان وارد کشور شده و با فعال کردن عناصر شناسایی و پشتیانی خود در حوزه سیستان قصد دارد اهداف متعدد تروریستی فوق را در دستور کار عملیاتی خود قرار دهد.

وی افزود: با اقدام به موقع اداره اطلاعات سیستان و حمایت حوزه قضایی، قرارگاه قدس شهید هراتی، فراجا و همچنین اطلاع‌رسانی دقیق مردم منطقه سیستان اعم از شیعه و سنی، پس از شناسایی محل اختفای تمامی اعضای گروهک، عملیاتی از تاریخ ۲۶ مرداد طی چند روز متوالی یعنی‌ قبل از آغاز اقدامات تروریستی توسط تیم مذکور، با هدف دستگیری و برخورد با آنها در مناطق مختلف حوزه سیستان در دستور کار قرار گرفت.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت در جریان این سلسله عملیات‌ها، عناصر اصلی معدوم و مهمات و تجهیزات زیادی شامل سلاح آر پی جی، نارنجک انداز، تفنگ M۴، کلاش، کلت، مهمات، مواد منفجره، نارنجک و مین کشف و ضبط شد.

انتهای پیام/