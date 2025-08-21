خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرگزی خبر داد:

انهدام تیم تروریستی وابسته به گروهک انصارالفرقان در شمال سیستان

انهدام تیم تروریستی وابسته به گروهک انصارالفرقان در شمال سیستان
کد خبر : 1676391
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از انهدام و ضبط تجهیزات نظامی یک تیم تروریستی وابسته به گروهک انصارالفرقان از طریق رصد اطلاعاتی سربازان گمنام اداره اطلاعات سیستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمد سرگزی با اشاره به رصد و اشراف اطلاعاتی اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان بر روی تحرکات عناصر اصلی گروهک تروریستی «انصارالفرقان» در حوزه افغانستان و همچنین عناصر داخلی آنها در حوزه سیستان گفت: رصدها مشخص کرد این گروهک قصد اعزام تیمی مسلح با استعداد نیرویی بالا و تجهیزات کامل اعم از سلاح و مهمات سبک و نیمه سنگین به کشور با نیت اقدامات تروریستی و ایذایی در سطح وسیع روی مراکز حساس نظامی، انتظامی، امنیتی، قضایی، مذهبی، سیاسی و شخصیت ها را در دستور کار دارد.

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس یادآور شد: حین رصدهای صورت گرفته مشخص شد یک تیم ۷ نفره از گروهک مذکور در تاریخ ۲۵ مرداد، از طریق مرز شمال سیستان وارد کشور شده و با فعال کردن عناصر شناسایی و پشتیانی خود در حوزه سیستان قصد دارد اهداف متعدد تروریستی فوق را در دستور کار عملیاتی خود قرار دهد.

وی افزود: با اقدام به موقع اداره اطلاعات سیستان و حمایت حوزه قضایی، قرارگاه قدس شهید هراتی، فراجا و همچنین اطلاع‌رسانی دقیق مردم منطقه سیستان اعم از شیعه و سنی، پس از شناسایی محل اختفای تمامی اعضای گروهک، عملیاتی از تاریخ ۲۶ مرداد طی چند روز متوالی یعنی‌ قبل از آغاز اقدامات تروریستی توسط تیم مذکور، با هدف دستگیری و برخورد با آنها در مناطق مختلف حوزه سیستان در دستور کار قرار گرفت.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت در جریان این سلسله عملیات‌ها، عناصر اصلی معدوم و مهمات و تجهیزات زیادی شامل سلاح آر پی جی، نارنجک انداز، تفنگ M۴، کلاش، کلت، مهمات، مواد منفجره، نارنجک و مین کشف و ضبط شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور