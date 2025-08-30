سیماییصراف در گفتوگو با ایلنا:
اگر کسی به دلایل سیاسی از تحصیل بازمانده به وزارت علوم و سازمان دانشجویان مراجعه کند
وزیر علوم گفت: دانشجوی بازمانده از تحصیل نداریم. اگر کسی محرومیت از تحصیل به دلیل انضباطی دارد؛ یعنی مثلا تقلب در آزمون و درگیری داشته است که هیچ، اما اگر به دلایل سیاسی بوده که نیست به وزارتخانه و سازمان دانشجویان مراجعه کند.
حسین سیمایی صراف در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره برگزاری امتحانات دانشگاهها در هنگام جنگ تحمیلی دوازده روزه گفت: ما یک اقدام به موقع و درست انجام دادیم و بلافاصله آزمون را به تاخیر انداختیم.
وزیر علوم عنوان کرد: آیا بچهها در بمباران، جنگ و موشک باید میآمدند و آزمون میدادند؟ خیر، درحالی که یکسری از دانشگاهها اصرار داشتند ما وسط آزمون هستیم، پنج امتحان دیگر بگیریم، تمام است. گفتم اگر خون از دماغ یک بچه بیاید شما میخواهید جواب بدهید؟
وی تاکید کرد: پس ما آزمونها را تاخیر انداختیم بردیم دورتر، چرا؟ چون گفتیم بچهها از شهرستان و این طرف و آن طرف باید هزینه کنند با نگرانی بیایند، پس بروند خیالشان راحت، پیش بینی کردیم که همه تا آن موقع به خیر و خوشی میگذرد که همینطور هم شد.
سیماییصراف ادامه داد: حالا شهریور بعداز دو ماه و نیم تعطیلی برای آزمون تشریف آوردند بعد هم میگویند مجازی باشد، چرا مجازی باشد؟ آزمون مجازی کیفیت ندارد و آزمون مجازی تامینکننده عدالت نیست، به دلیل اینکه خیلی از نقاط کشور هنوز راحت به اینترنت دسترسی ندارند. اینترنت قطع و وصل میشود. یک آزمون استاندارد نمیشود در این شرایط برگزار کرد.
وی تاکید کرد: بنابراین آزمونها حضوری است و جای نگرانی ندارد.
وزیر علوم درباره دانشجویان بازمانده از تحصیل در آستانه سال جدید تحصیلی گفت: دانشجوی بازمانده از تحصیل نداریم. اگر کسی محرومیت از تحصیل به دلیل انضباطی دارد؛ یعنی مثلا تقلب در آزمون و درگیری داشته است که هیچ، اما اگر به دلایل سیاسی بوده که نیست به وزارتخانه و سازمان دانشجویان مراجعه کند.