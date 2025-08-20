همدردی وزارت خارجه ایران با مردم افغانستان
وزارت خارجه ایران با مسئولان و مردم افغانستان همدردی کرد.
به گزارش ایلنا، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای مراتب تأسف و تأثر خود را از جان باختن و مصدوم شدن مسافران در جریان سانحه دلخراش اتوبوس در شهر هرات در افغانستان ابراز کرد.
وزارت خارجه ایران در این بیانیه ،ضمن تسلیت به مسئولان و مردم افغانستان و ابراز همدردی با خانوادههای داغدار، از خداوند برای درگذشتگان رحمت الهی، برای مصدومان شفای عاجل و برای خانوادههای قربانیان این سانحه شکیبائی مسئلت کرده است.