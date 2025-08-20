خبرگزاری کار ایران
همدردی وزارت خارجه ایران با مردم افغانستان

وزارت خارجه ایران با مسئولان و مردم افغانستان همدردی کرد.

به گزارش ایلنا، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای مراتب تأسف و تأثر خود را از جان باختن و مصدوم شدن مسافران در جریان سانحه دلخراش اتوبوس در شهر ‎هرات در ‎افغانستان ابراز کرد.

وزارت خارجه ایران در این بیانیه ،ضمن تسلیت به مسئولان و مردم افغانستان و ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار، از خداوند برای درگذشتگان رحمت الهی، برای مصدومان شفای عاجل و برای خانواده‌های قربانیان این سانحه شکیبائی مسئلت کرده است.

