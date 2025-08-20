برگزاری نشست توجیهی رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا، نشست توجیهی رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴ نیروی دریایی ارتش با حضور، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش، کارکنان شناورهای شرکت کننده و ناظرینی از قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص)، ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد آجا به میزبانی منطقه سوم دریایی نبوت در کنارک برگزار شد.