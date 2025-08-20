خبرگزاری کار ایران
برگزاری نشست توجیهی رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴

برگزاری نشست توجیهی رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴
​نشست توجیهی رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴ نیروی دریایی ارتش با حضور فرمانده نیروی دریایی ارتش، کارکنان شناورهای شرکت کننده و ناظرینی از قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد آجا برگزار شد.

به گزارش ایلنا، نشست توجیهی رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴ نیروی دریایی ارتش با حضور، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش، کارکنان شناورهای شرکت کننده و ناظرینی از قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص)، ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد آجا به میزبانی منطقه سوم دریایی نبوت در کنارک برگزار شد.

در این نشست، هماهنگی‌های لازم در راستای اجرای سناریوها، سازمان رزم، مراحل اجرا، پشتیبانی، مخابرات و ایمنی مورد بررسی قرار گرفت.

