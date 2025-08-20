خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توضیحات حوزه سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده کثیرالشاکی کینگ مانی

توضیحات حوزه سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده کثیرالشاکی کینگ مانی
کد خبر : 1676291
لینک کوتاه کپی شد.

حوزه سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که مزایده اموال با ارزش شناسایی شده اخیر در پرونده کینگ مانی پس از طی تشریفات قانونی برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، حوزه سخنگوی قوه قضائیه در پی طرح موضوعی در خصوص تسویه مطالبات طلب کاران پرونده های کثیر الشاکی از جمله پرونده کثیر الشاکی موسوم به کینگ مانی در سی و یکمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه ، پس از بررسی های تکمیلی و اطلاعات جدید واصله، مشخص شد که با توجه به مزایده ای که اخیرا در خصوص یک ملک با ارزش شناسایی شده از متهمین برگزار شده است، میزان تسویه بدهی طلب کاران این پرونده، بخشی از کل طلب مال باختگان بوده و بخش های دیگر مطالبات پس از برپایی مزایده و فروش اموال شناسایی شده به نسبت میان طلب کاران تقسیم و مطالبات تسویه خواهد شد.

بنابراین تاکید می شود که قوه قضائیه مصمم است تا با برگزاری هرچه زودتر مزایده های دیگر، به نسبت فروش اموال، مطالبات مال باختگان را به آنان باز گرداند. اطلاع رسانی در زمینه زمان مزایده ها و نحوه تسویه مطالبات متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور