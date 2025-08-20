رایزنی وزیران امور خارجه ایران و مصر در مورد آخرین تحولات غزه

وزیر امور خارجه مصر در این گفتگوی تلفنی، گزارشی از آخرین وضعیت تلاش‌های این کشور و قطر برای برقراری آتش‌بس در غزه ارائه کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان نیز همچنین با اشاره به نشست اضطراری وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی برای بررسی تحولات فلسطین و غزه که به درخواست رسمی جمهوری اسلامی ایران و برخی دیگر از اعضای سازمان هفته آینده در جده برگزار خواهد شد، این نشست را فرصتی برای هماهنگی مواضع و اتخاذ اقدامات عملی برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و مقابله با سیاست‌های جنگ‌افروزانه رژیم صهیونیستی به‌ویژه طرح خطرناک موسوم به اسرائیل بزرگ برای اشغال سرزمین‌های اسلامی ـ عربی دانست.