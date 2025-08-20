خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رایزنی وزیران امور خارجه ایران و مصر در مورد آخرین تحولات غزه

رایزنی وزیران امور خارجه ایران و مصر در مورد آخرین تحولات غزه
کد خبر : 1676277
لینک کوتاه کپی شد.

​سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان و «بدرعبدالعاطی» وزیر امور خارجه مصر، در یک گفت‌وگوی تلفنی درباره تحولات منطقه رایزنی و تبادل نظر کردند.

به گزارش ایلنا، دو طرف در این گفتگو، با ابراز نگرانی شدید از ادامه نسل‌کشی در غزه، طرح‌ غیرقانونی و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی برای اشغال نظامی شهر غزه و کوچاندن اجباری ساکنان آن را شدیدا محکوم کرده و ضرورت توقف فوری نسل‌کشی و ورود فوری کمک‌های بشردوستانه به این باریکه را مورد تاکید قرار دادند.

وزیر امور خارجه مصر در این گفتگوی تلفنی، گزارشی از آخرین وضعیت تلاش‌های این کشور و قطر برای برقراری آتش‌بس در غزه ارائه کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان نیز همچنین با اشاره به نشست اضطراری وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی برای بررسی تحولات فلسطین و غزه که به درخواست رسمی جمهوری اسلامی ایران و برخی دیگر از اعضای سازمان هفته آینده در جده برگزار خواهد شد، این نشست را فرصتی برای هماهنگی مواضع و اتخاذ اقدامات عملی برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و مقابله با سیاست‌های جنگ‌افروزانه رژیم صهیونیستی به‌ویژه طرح خطرناک موسوم به اسرائیل بزرگ برای اشغال سرزمین‌های اسلامی ـ عربی دانست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور