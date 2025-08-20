خبرگزاری کار ایران
عیادت معاون اول رئیس‌جمهور از حجت‌الاسلام سیدمحمد خاتمی

​در پی وقوع عارضه قلبی برای حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی، معاون اول رئیس‌جمهور با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران از او عیادت کرد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در جریان این عیادت که وزیر بهداشت نیز حضور داشت در جریان روند درمان رئیس‌جمهور اسبق کشورمان قرار گرفت.

معاون اول رئیس‌جمهور ضمن قدردانی از کادر درمان، برای حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی آرزوی بهبودی کامل کرد.

رئیس جمهور اسبق کشورمان نیز ضمن قدردانی از عارف برای دولتمردان آرزوی توفیق در خدمت به مردم کشورمان کرد.

