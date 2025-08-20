خانه



سیاسی



دولت ۲۹ / ۰۵ / ۱۴۰۴ - ۲۱:۵۲:۳۱

عیادت معاون اول رئیس‌جمهور از حجت‌الاسلام سیدمحمد خاتمی

​در پی وقوع عارضه قلبی برای حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی، معاون اول رئیس‌جمهور با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران از او عیادت کرد.