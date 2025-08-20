دیدار با ایرانیان مقیم بلاروس
پزشکیان: ایران خواهان زندگی مسالمتآمیز با همه ملتهاست
رئیسجمهور با تأکید بر احترام متقابل و پذیرش تمامیت ارضی کشورها، شرط اصلی ثبات را پایبندی به این اصول دانست و گفت: جمهوری اسلامی خواهان زندگی مسالمتآمیز با همه ملتهاست، اما قدرتهای جهانی نمیخواهند ایران مسیر رشد و شکوفایی خود را طی کند.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان عصر امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴، در ادامه برنامههای سفر به بلاروس، در دیدار با ایرانیان مقیم این کشور با ابراز خرسندی از حضور در جمع آنان گفت: دیدار با ایرانیان در خارج از کشور فرصتی ارزشمند است که پیوند عاطفی و هویتی میان هموطنان را تقویت میکند.
وی تأکید کرد: در غربت هر انسان وقتی همزبانی پیدا میکند، به طور ناخودآگاه او را دوست خود میداند و احساس نزدیکی بیشتری پیدا میکند؛ در حالی که در ایران ممکن است کسی از کنار صدها هموطن عبور کند و توجهی نکند، اما در خارج کافی است یک ایرانی پیدا شود تا شور و شوقی بزرگ در دل ایجاد شود.
وی حضور ایرانیان در بلاروس را حضوری مبارک دانست و افزود: امید دارم ایرانیان مقیم پیامآور فرهنگ، باور و تمدن ایران باشند، کشوری با سابقه چند هزار ساله که با بسیاری از کشورهای تازهتأسیس تفاوت دارد و همین تاریخ کهن افتخاری برای ملت ایران است.
رئیس جمهور با اشاره به شرایط دشوار آغاز مسئولیت دولت گفت: از روز نخست با شهادت اسماعیل هنیه و سپس با دعواها، کشتارها و جنگهای پیدرپی روبهرو شدیم که هر روز با آن دست و پنجه نرم میکنیم.
وی افزود: رژیم صهیونیستی با پشتیبانی آمریکا و اروپا به مراکز هستهای ایران حمله کرد و بدون حمایت آنان قادر به چنین اقدامی نبود. آمریکا پشت سر این رژیم قرار گرفت، تکنولوژی و امکانات را در اختیارش گذاشت و همه قوانین بینالمللی به سادگی نقض شد.
وی تصریح کرد: در برابر دیدگان جهانیان نزدیک به شصت هزار نفر شهید شدند، سرزمینی به نابودی کشیده شد و مردمی بیدفاع در گرسنگی و فقر نگه داشته شدند. راه آب و غذا بسته شد و تصاویر کودکانی که از گرسنگی جان میدهند وجدان بشری را به پرسش میکشد.
پزشکیان با یادآوری سخن امام حسین در کربلا تأکید کرد: اگر به دین موسی اعتقاد ندارید، دستکم آزاده باشید. اگر قرار است بجنگید، چرا زنان، کودکان و پیران بیگناه را هدف قرار میدهید؟
وی با انتقاد از تناقض مدعیان آزادی گفت: کسانی که دم از حقوق بشر، دموکراسی و آزادی میزنند در حالی چنین فجایعی را رقم میزنند که سخنانشان دروغی بزرگ و حیلهای آشکار است.
وی تصریح کرد: این افراد با ظاهری آراسته و لباسهای رسمی نشستهاند و کارهایی میکنند که حتی شیطان نیز انجام نمیدهد. دست شیطان را از پشت بستهاند و قدرتی که در اختیار دارند برای خود منطق ساختهاند، نه منطقی که بر پایه حق و عدالت استوار باشد.
رئیس جمهور صلحطلبی و دوری از مسابقه تسلیحاتی را سیاست اصولی جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت: ما از روز نخست اعلام کردیم به دنبال سلاح نیستیم و هدف اصلی ما وحدت و انسجام در داخل و ایجاد همگرایی در منطقه است.
وی احترام متقابل و پذیرش تمامیت ارضی کشورها را شرط اصلی ثبات دانست و افزود: ما خواهان زندگی مسالمتآمیز با همه ملتها هستیم، اما قدرتهای جهانی نمیخواهند ایران زندگی کند و اجازه رشد و شکوفایی کشور را نمیدهند و نمیپذیرند که علم و دانش ایرانی بتواند مشکلات داخلی را حل کند.
وی توان دفاعی ایران را عامل بازدارندگی در برابر تهدیدات توصیف کرد و تأکید کرد: اگر موشکها را نداشتیم همانند مردم غزه هر روز بمباران میشدیم و هیچکس اعتراضی نمیکرد، زیرا اسرائیل آزاد است هر زمان که بخواهد هر جا را هدف قرار دهد و تنها راه ما قوی شدن است.
پزشکیان با اشاره به سنت آفرینش گفت: در این جهان ضعیف پایمال میشود و ملت ایران باید خود را از نظر علمی، اجتماعی و فرهنگی به قدرت برساند.
وی وحدت و انسجام داخلی را دستاورد بزرگ مردم دانست و خاطرنشان کرد: به حول و قوه الهی این انسجام همچنان استمرار دارد و آب پاکی بر دست دشمنان ریخته شد، زیرا آنان تصور میکردند با حمله نظامی مردم به خیابانها میآیند، نظام سقوط میکند و ایران تکهتکه میشود.
وی ایستادگی ملت ایران را پاسخی قاطع به محاسبات دشمنان توصیف کرد و افزود: مردم ایران، با وجود دلخوریها، پای کشور ایستادند و از آب و خاک دفاع کردند و این بار مسئولیت ما را در قبال مردم و نسلهای آینده سنگینتر میکند.
رئیس جمهور ارتقای کشور را هدف اصلی دولت عنوان کرد و گفت: تلاش میکنیم بیهیچ منتی همه نقاط ایران را توسعه دهیم و بدون توجه به سلایق و باورها، بر اساس مهارت، علم، لیاقت و شایستگی میدان را برای همگان باز کنیم، هرچند این مسیر دشوار است و در داخل کشور با کسانی روبهرو هستیم که همه چیز را برای خود میخواهند و هیچکس را برتر از خود نمیدانند.
وی ابراز امیدواری کرد که ایرانیان مقیم بتوانند در منطقه پیامآور فرهنگ و هویت ایران باشند و تأکید کرد: دولت نیز در تلاش است روابط خود را با کشورهای مختلف توسعه دهد و دیپلماسی فعال و سازندهای را دنبال کند.
وی همکاریهای علمی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی را از اولویتهای جمهوری اسلامی دانست و افزود: امروز توافقات خوبی با بلاروس به دست آمد و دولت این کشور و ایران مصمم به گسترش این همکاریها هستند و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.
پزشکیان با اشاره به سیاست فشار حداکثری آمریکا گفت: آمریکا و همراهانش تصور میکنند اگر راه را بر ایران ببندند ملت از گرسنگی خواهد مرد، در حالی که این تصور باطل است و ملت ایران با اتکا به تواناییهای خود این مسیر را ادامه میدهد.
وی با اشاره به تجربه دوران مسئولیت در دانشگاه یادآور شد: زمانی که مدیریت دانشگاه را بر عهده داشتم، تصور میشد هر مدیری به اندازه پولی که از مرکز دریافت میکند توانمند است، اما پس از شش ماه تلاش برای جذب اعتبار، نتیجهای نگرفتم و این مسئله موجب شد به خود بیایم و دریابم که میتوان با اتکا به نیروهای داخلی و ظرفیتهای بومی بسیاری از مشکلات را برطرف کرد.
وی با تأکید بر ضرورت ایستادن بر پای خود در عرصههای علمی، صنعتی و اجتماعی اضافه کرد: در همان دوران توانستیم با اتکا به پزشکان، کارشناسان و امکانات موجود کارهای بزرگی انجام دهیم و همین اعتماد به توان داخلی سبب شد بعدها مسئولیتهای بالاتری بر عهده بگیرم.
رئیس جمهور با بیان اینکه هیچ کشوری بدون اعتماد به دانشمندان و نخبگان خود نمیتواند مسیر پیشرفت را طی کند خاطرنشان ساخت: اگر باور کنیم که با سرمایه انسانی و ظرفیتهای ملی قادر به حل مشکلات هستیم، هیچ قدرتی نخواهد توانست کشور را زمینگیر کند.
وی با اشاره به اهمیت مشارکت جمعی توضیح داد: توسعه و پیشرفت تنها با نگاه محدود به افراد خاص ممکن نیست، بلکه باید به گستره وسیع نخبگان و متخصصان ایرانی در همه رشتهها میدان داد.
وی با برجسته دانستن نقش رقابت سالم و آزاد در شکوفایی استعدادها تأکید کرد: نمیتوان بهترین بودن را بدون وجود رقیب اثبات کرد و کشوری که مانع تلاش و اعتراض دیگران شود، هرگز به قله پیشرفت نخواهد رسید. رئیسجمهور با ترسیم چشماندازی از ایران پیشرفته و سربلند تصریح کرد: باید بستر لازم برای رقابت آزاد فراهم شود تا هر کس توانایی دارد خود را نشان دهد و کشور از ظرفیت بهترینها بهرهمند شود.
پزشکیان با جمعبندی سخنان خود اظهار داشت: هدف ما آن است که ایران برای نسلهای امروز و فردا کشوری آباد، زیبا، پیشرفته و مایه افتخار باشد و با همراهی همه مردم و نخبگان این سرزمین، بتوانیم سربلندی و استقلال واقعی را محقق سازیم.