قائم‌پناه ادامه داد: راهبرد دولت، تمرکززدایی از تسهیلات بانکی است. نگاه دولت در پرداخت تسهیلات بانکی، تمرکززدایی ارائه این تسهیلات از تهران و شهرهای بزرگ به نقاط پیرامون کشور و مناطق کم‌برخوردار است. این موضوع تاکید رئیس‌جمهوری و بانک مرکزی است.

سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری با تأکید بر لزوم توجیه اقتصادی طرح‌ها در استان‌ها برای پرداخت تسهیلات، افزود: طرح‌هایی که به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات معرفی می‌شود باید از توجیه اقتصادی، ضمانت بازپرداخت و اهلیت متقاضی برخوردار باشند و صرفاً در مسیر توسعه استان به‌کار گرفته شوند.

در این نشست که با حضور استاندار خراسان شمالی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی همراه بود، جزئیات مصوبات دستگاه‌های اجرایی در زمینه سفر رئیس‌جمهوری به این استان از جمله وزارت راه و شهرسازی با ۹ مصوبه و ۲۰۴۰ میلیارد تومان اعتبار، وزارت نیرو با شش مصوبه به حجم ۳۸۰۰ میلیارد تومان و وزارت آموزش و پرورش با پنج مصوبه به حجم ۳۹۵ میلیارد تومان بررسی شد. گزارشی از میزان تأمین مالی و پیشرفت فیزیکی این طرح‌ها نیز ارائه و راهکارهای تسریع تکمیل پروژه‌ها به بحث گذاشته شد.

همچنین پیشرفت انجام چهار مصوبه وزارت جهاد کشاورزی، چهار مصوبه وزارت بهداشت، دو مصوبه وزارت کار، دو مصوبه وزارت نفت و تک مصوبه‌های وزارتخانه‌های صنعت، خارجه، فرهنگ و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری بررسی شد.

دولت چهاردهم در جریان سفر رئیس‌جمهوری به خراسان شمالی در سال ۱۴۰۳، ۴۵ مصوبه عمرانی و یک ابلاغ به بانک مرکزی جهت اعطای تسهیلات داشته است.

در این مصوبات حدود ۸ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی اختصاص داده شده و ۲۰ همت تسهیلات نیز از سوی بانک‌ها و موسسات مالی تعهد شده که تاکنون ۴ همت آن پرداخت شده است.

حدود ۵.۱۶ همت سرمایه‌گذاری اعتبار از سوی بخش خصوصی پیش‌بینی شده که در حال پیگیری و جذب از سوی استان است.

علاوه‌بر مصوبات عمرانی و تعهدات سرمایه‌گذاری، در این سفر با دستور رئیس‌جمهوری، توسعه فضای آموزشی استان در قالب نهضت عدالت در فضای آموزشی در حال انجام است.