نشست پیگیری مصوبات سفر رئیسجمهور به خراسان شمالی
قائمپناه: تاکید رئیسجمهوری پرداخت تسهیلات بانکی به مناطق کمبرخوردار است
معاون اجرایی رئیسجمهوری گفت: تاکید دولت در تسهیلات بانکی، تمرکززدایی از تهران و شهرهای بزرگ و پرداخت به نقاط پیرامونی و مناطق کمبرخوردار است.
به گزارش ایلنا، محمدجعفر قائمپناه در نشست «پیگیری مصوبات سفر رئیسجمهوری به خراسان شمالی» با بیان اینکه هدف سفرهای استانی ایجاد توسعه متوازن بهویژه مناطق پیرامونی کشور است، اظهار کرد: انجام کامل اهداف سفرهای استانی با نظارت دقیق بر پیشرفت طرحها مصوب و سرمایهگذاری انجام شده در استانها ممکن است و فازبندی پروژهای بزرگ، تخصیص بودجه و تکمیل طرحها را تسهیل میکند.
قائمپناه ادامه داد: راهبرد دولت، تمرکززدایی از تسهیلات بانکی است. نگاه دولت در پرداخت تسهیلات بانکی، تمرکززدایی ارائه این تسهیلات از تهران و شهرهای بزرگ به نقاط پیرامون کشور و مناطق کمبرخوردار است. این موضوع تاکید رئیسجمهوری و بانک مرکزی است.
سرپرست نهاد ریاستجمهوری با تأکید بر لزوم توجیه اقتصادی طرحها در استانها برای پرداخت تسهیلات، افزود: طرحهایی که به بانکها برای دریافت تسهیلات معرفی میشود باید از توجیه اقتصادی، ضمانت بازپرداخت و اهلیت متقاضی برخوردار باشند و صرفاً در مسیر توسعه استان بهکار گرفته شوند.
در این نشست که با حضور استاندار خراسان شمالی و نمایندگان دستگاههای اجرایی همراه بود، جزئیات مصوبات دستگاههای اجرایی در زمینه سفر رئیسجمهوری به این استان از جمله وزارت راه و شهرسازی با ۹ مصوبه و ۲۰۴۰ میلیارد تومان اعتبار، وزارت نیرو با شش مصوبه به حجم ۳۸۰۰ میلیارد تومان و وزارت آموزش و پرورش با پنج مصوبه به حجم ۳۹۵ میلیارد تومان بررسی شد. گزارشی از میزان تأمین مالی و پیشرفت فیزیکی این طرحها نیز ارائه و راهکارهای تسریع تکمیل پروژهها به بحث گذاشته شد.
همچنین پیشرفت انجام چهار مصوبه وزارت جهاد کشاورزی، چهار مصوبه وزارت بهداشت، دو مصوبه وزارت کار، دو مصوبه وزارت نفت و تک مصوبههای وزارتخانههای صنعت، خارجه، فرهنگ و معاونت علمی و فناوری رئیسجمهوری بررسی شد.
دولت چهاردهم در جریان سفر رئیسجمهوری به خراسان شمالی در سال ۱۴۰۳، ۴۵ مصوبه عمرانی و یک ابلاغ به بانک مرکزی جهت اعطای تسهیلات داشته است.
در این مصوبات حدود ۸ هزار میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی اختصاص داده شده و ۲۰ همت تسهیلات نیز از سوی بانکها و موسسات مالی تعهد شده که تاکنون ۴ همت آن پرداخت شده است.
حدود ۵.۱۶ همت سرمایهگذاری اعتبار از سوی بخش خصوصی پیشبینی شده که در حال پیگیری و جذب از سوی استان است.
علاوهبر مصوبات عمرانی و تعهدات سرمایهگذاری، در این سفر با دستور رئیسجمهوری، توسعه فضای آموزشی استان در قالب نهضت عدالت در فضای آموزشی در حال انجام است.