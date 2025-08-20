پس از سفری دوروزه به ارمنستان و بلاروس
پزشکیان عازم تهران شد
رئیسجمهوری اسلامی ایران که پس از پایان سفر به ارمنستان، به دعوت رسمی همتای بلاروسی راهی مینسک شده بود، دقایقی قبل پایتخت بلاروس را به مقصد تهران ترک کرد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان عصر امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴، پس از دیدار با رئیسجمهوری بلاروس، امضای ۱۲ سند همکاری و بیانیه مشترک دو کشور و برگزاری نشست هیئتهای عالیرتبه ایران و بلاروس، دقایقی پیش عازم تهران شد.
رئیسجمهوری در سفر به ارمنستان دیدارهایی نیز با ایرانشناسان ارمنی، ایرانیان مقیم و فعالان اقتصادی دو کشور داشت.