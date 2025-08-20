پزشکیان عازم تهران شد

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان عصر امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴، پس از دیدار با رئیس‌جمهوری بلاروس، امضای ۱۲ سند همکاری و بیانیه مشترک دو کشور و برگزاری نشست هیئت‌های عالی‌رتبه ایران و بلاروس، دقایقی پیش عازم تهران شد.