پیام تسلیت رهبر انقلاب برای «برادر مبارز، مؤمن و صادق»
حضرت آیتالله خامنهای در پیامی درگذشت «مجاهد فعال و مبارز مؤمن و صادق، جناب آقای احمد توکلی» را تسلیت گفتند.
به گزارش ایلنا، متن پیام تسلیت حضرت آیتالله خامنهای رهبر انقلاب برای درگذشت احمد توکلی به این شرح است:
«بسم الله الرّحمن الرّحیم
درگذشت برادر مبارز مؤمن و صادق جناب آقای احمد توکلی رحمةاللهعلیه را به خانوادهی گرامی و دوستان و همکاران ایشان تسلیت عرض میکنم.
تلاشهای صادقانهی این مجاهد فعال در مجلس و دولت و دیگر مراکز انقلاب برای آشنایان وی فراموش نشدنی است.
رحمت و رضوان الهی بر او باد.»