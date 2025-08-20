خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت رهبر انقلاب برای «برادر مبارز، مؤمن و صادق»

پیام تسلیت رهبر انقلاب برای «برادر مبارز، مؤمن و صادق»
کد خبر : 1676265
لینک کوتاه کپی شد.

​حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی درگذشت «مجاهد فعال و مبارز مؤمن و صادق، جناب آقای احمد توکلی» را تسلیت گفتند.

به گزارش ایلنا، متن پیام تسلیت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب برای درگذشت احمد توکلی به این شرح است:

«بسم الله الرّحمن الرّحیم

درگذشت برادر مبارز مؤمن و صادق جناب آقای احمد توکلی رحمةالله‌علیه را به خانواده‌ی گرامی و دوستان و همکاران ایشان تسلیت عرض میکنم.

تلاشهای صادقانه‌ی این مجاهد فعال در مجلس و دولت و دیگر مراکز انقلاب برای آشنایان وی فراموش نشدنی است.

رحمت و رضوان الهی بر او باد.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور