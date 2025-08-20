پیام تسلیت رهبر انقلاب برای «برادر مبارز، مؤمن و صادق»

«بسم الله الرّحمن الرّحیم

درگذشت برادر مبارز مؤمن و صادق جناب آقای احمد توکلی رحمةالله‌علیه را به خانواده‌ی گرامی و دوستان و همکاران ایشان تسلیت عرض میکنم.



تلاشهای صادقانه‌ی این مجاهد فعال در مجلس و دولت و دیگر مراکز انقلاب برای آشنایان وی فراموش نشدنی است.



رحمت و رضوان الهی بر او باد.»