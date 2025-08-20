خبرگزاری کار ایران
پیام تسلیت رهبر انقلاب درپی درگذشت حجت‌الاسلام نعیم آبادی

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی درگذشت عالم مجاهد، نماینده اسبق ولی‌فقیه در استان هرمزگان و عضو مجلس خبرگان رهبری حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی نعیم آبادی را تسلیت گفتند.

به گزارش ایلنا، متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

درگذشت عالم مجاهد جناب حجةالاسلام نعیم آبادی رحمة‌الله‌علیه را به خاندان گرامی و دوستان و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض میکنم.

تلاش گسترده‌ی آن مرحوم و برخی از کسانشان در تعلیم و تبلیغ امور دینی درخور تحسین و تمجید بود رحمت خدا بر وی.

سیّدعلی خامنه‌ای

انتهای پیام/
