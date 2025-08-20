بسم الله الرّحمن الرّحیم

درگذشت عالم مجاهد جناب حجةالاسلام نعیم آبادی رحمة‌الله‌علیه را به خاندان گرامی و دوستان و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض میکنم.



تلاش گسترده‌ی آن مرحوم و برخی از کسانشان در تعلیم و تبلیغ امور دینی درخور تحسین و تمجید بود رحمت خدا بر وی.

سیّدعلی خامنه‌ای