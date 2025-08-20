معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور:
مردم تندروها رادوست نمیدارند
معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور با تاکید بر اینکه کشور نیازمند وحدت ویکپارچگی است، نوشت: مردم تندروها رادوست نمیدارند.
به گزارش ایلنا، سید مهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: تندروی در شرایط تهدید صرفا یک عارضه بدخیم و بدفهمی سیاسی نیست، بازی کردن در زمین دشمن است. فرقی نمیکند تخریب و توهین به رئیسجمهور باشد، طرح مسائلی چون استیضاح و عدم کفایت باشد یا بیانیهای مملو از اشکال و ایراد. کشور نیازمند وحدت ویکپارچگی است و مردم تندروها رادوست نمیدارند.