به گزارش ایلنا، سید مهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: تندروی در شرایط تهدید صرفا یک عارضه بدخیم و بدفهمی سیاسی نیست، بازی کردن در زمین دشمن است. فرقی نمی‌کند تخریب و توهین به رئیس‌جمهور باشد، طرح مسائلی چون استیضاح و عدم کفایت باشد یا بیانیه‌ای مملو از اشکال و ایراد. کشور نیازمند وحدت ویکپارچگی است و مردم تندروها رادوست نمی‌دارند.

