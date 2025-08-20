آزادی ۸۸ محکوم مالی همزمان با ایام رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام رضا (ع)

به گزارش ایلنا، علی صالحی اظهار داشت: این افراد که علیرغم پایان مدت محکومیت، به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی همچنان در زندان بودند، با اقدامات دادستانی تهران و با جلب کمک‌های نوع‌دوستانه، استفاده از سازوکار صلح و سازش و نیز گذشت شکات، تا پایان ماه جاری به آغوش خانواده‌های خود بازمی‌گردند.

وی افزود: مجموع بدهی این زندانیان بیش از ۳۵ میلیارد تومان بود که با پیگیری‌های دادستانی تهران، حدود ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از آن از طریق مساعدت خیرین و نهاد‌های حمایتی، آورده خانواده‌ها، گذشت شکات در جلسات صلح و سازش و بخشی نیز با دریافت وام از صندوق‌های قرض‌الحسنه پرداخت شد.

دادستان تهران تصریح کرد: برخی از این محکومان بیش از ۶ تا ۸ سال پس از پایان دوران محکومیت خود به دلیل عجز از پرداخت بدهی در زندان مانده بودند که با اقدامات انجام‌شده، شرایط بازگشت آنان به زندگی عادی و جمع خانواده مهیا شد.

