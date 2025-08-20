خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آزادی ۸۸ محکوم مالی همزمان با ایام رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام رضا (ع)

آزادی ۸۸ محکوم مالی همزمان با ایام رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام رضا (ع)
کد خبر : 1676146
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: به مناسبت ایام رحلت جانسوز حضرت ختمی‌مرتبت (ص) و سالروز شهادت امام رضا (ع)، با پیگیری مستمر دادستانی تهران و در پرتو سیاست‌های قوه قضائیه در کاهش جمعیت کیفری، زمینه آزادی ۸۸ محکوم مالی از زندان‌های استان تهران فراهم شد.

به گزارش ایلنا، علی صالحی اظهار داشت: این افراد که علیرغم پایان مدت محکومیت، به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی همچنان در زندان بودند، با اقدامات دادستانی تهران و با جلب کمک‌های نوع‌دوستانه، استفاده از سازوکار صلح و سازش و نیز گذشت شکات، تا پایان ماه جاری به آغوش خانواده‌های خود بازمی‌گردند.

وی افزود: مجموع بدهی این زندانیان بیش از ۳۵ میلیارد تومان بود که با پیگیری‌های دادستانی تهران، حدود ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از آن از طریق مساعدت خیرین و نهاد‌های حمایتی، آورده خانواده‌ها، گذشت شکات در جلسات صلح و سازش و بخشی نیز با دریافت وام از صندوق‌های قرض‌الحسنه پرداخت شد.

دادستان تهران تصریح کرد: برخی از این محکومان بیش از ۶ تا ۸ سال پس از پایان دوران محکومیت خود به دلیل عجز از پرداخت بدهی در زندان مانده بودند که با اقدامات انجام‌شده، شرایط بازگشت آنان به زندگی عادی و جمع خانواده مهیا شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور