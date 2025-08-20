خبرگزاری کار ایران
مراسم تقدیر از خبرنگاران در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد

مراسم تقدیر از خبرنگاران در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد
کد خبر : 1676138
مراسم تجلیل از خبرنگاران در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با حضور جمعی از مقامات ارتش، برگزار و در این آیین از خانواده معظم شهید سپهبد باقری تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی ارتش، آیین تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه در محل سازمان عقیدتی سیاسی آجا با حضور حجت الاسلام و المسلمین عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا، معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی، امیر سرتیپ دوم سیدحسن ابوترابی، معاون روابط عمومی و رسانه ارتش و جمعی از اصحاب قلم و رسانه و به همت معاونت روابط عمومی و رسانه ارتش جمهوری اسلامی ایران، برگزار شد.

در این مراسم از احمد باقری برادر شهید سپهبد محمد باقری، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به نمایندگی خانواده معظم این شهید والامقام و شهیده فرشته افشردی باقری، خبرنگار فقید خبرگزاری دفاع مقدس تجلیل به عمل آمد.

همچنین در این مراسم، امیر سرتیپ دوم شاهین تقی‌خانی، امیر سرتیپ دوم داوود عبدی، سرهنگ حسین ایرجی، ناخدایکم داود رحیمی، ناخدایکم عبدالحمید مؤذن جامی، علی مزینانی و عسگر ستاری پیشکسوتان حوزه روابط عمومی و رسانه ارتش نیز مورد تقدیر قرار گرفتند.

انتهای پیام/
