تماس تلفنی ناطق نوری با سید محمد خاتمی

به گزارش ایلنا، اقشار مختلف مردم، از جمله شماری از هنرمندان و شاعران و برخی شخصیت های سیاسی و علمی از جمله مصطفی محقق داماد، علی اکبر صالحی، جعفر قائم پناه، غلامحسین کرباسچی، فاطمه راکعی، فاطمه سالاروند و ... نیز در تماس های جداگانه از آخرین وضعیت سید محمد خاتمی با خبر شده و برای وی از خداوند مسألت کردند.

سیدمحمدرضا خاتمی، برادر سیدمحمد خاتمی برای تنویر افکار عمومی، باتوجه به انتشار اخباری درباره سلامتی رییس جمهوری اسبق ایران گفت: به‌دنبال احساس درد در قفسه سینه و تداوم آن و علایم دیگری که نشانه درگیری قلبی جناب آقای خاتمی بود، وضعیت ایشان توسط پزشکان بررسی و پس از اینکه مسجل شد دچار عارضه قلبی و گرفتگی رگ شده‌اند، آنژیو پلاستی انجام و بحمدالله نتیجه کار بسیار خوب بود.

وی افزود: درحال حاضر ایشان تحت نظر پزشکان مراحل درمانی خود را طی می کنند.

