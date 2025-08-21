توضیح سخنگوی جبهه اصلاحات درباره بیانیه این جبهه
سخنگوی جبهه اصلاحات درباره انتقادات صورت گرفته به بیانیه اخیر جبهه اصلاحات توضیحاتی ارائه کرد.
جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره انتقادات وارد شده به بیانیه جبهه اصلاحات گفت: این بیانیه، بیانیه جبهه اصلاحات است و قریب به اتفاق دوستان عضو جبهه اصلاحات اعم از حقیقی و حقوقی که در جلسه بودند، به استثناء دو رای که یکنفر ممتنع، یک نفر مخالف بود، به این بیانیه تماما رأی مثبت دادهاند.
وی ادامه داد: این طور نیست که در یک جلسه بیانیهای صادر شده باشد که یک اقلیت برای یک اکثریت تصمیمگیری کرده باشند. ساز و کار تصویب بیانیهها مشخص است. حتی بعد از اینکه مأموریت به کارگروه مربوطه که در اینجا مشخصا کمیته سیاسی و هیئت رئیسه بوده برای تهیه پیشنویس متن داده میشود، پیشنویس متن مجدداً در مجمع رأیگیری میشود و نظرات دوستان جمعآوری میگردد. به طور کلی، اکثر دوستان در زمان تصویب و همچنین در تهیه متن مشارکت داشته و این بیانیه به تصویب رسیده است، بنابراین نمیتوان خدشهای به آن وارد یا ابهامی در آن ایجاد کرد.
سخنگوی جبهه اصلاحات با اشاره به اینکه دوستانی که نقد میکنند، باید به صورت مشخص انتقادات خود را بیان کنند، گفت: در حال حاضر، افرادی در صدا و سیما دعوت میشوند که خودشان به نوعی متهم هستند. ما که یادمان نرفته است که یکی از این آقایان مدعو در زمان حضرت امام به اتهام جاسوسی مورد بازجویی قرار گرفتند و صلاحیتشان برای ادامه فعالیت در دستگاه دیپلماسی کشور به دلیل اظهار نظر مقامات امنیتی خاتمه داده شد. در انتخابات دهه ۷۰ نیز بدون هماهنگی با مقامات رسمی دولت ملاقاتی با نیک براون در انگلیس داشت و خواهان حمایت از کاندیدای اصولگرا شد.
امام تصریح کرد: اگر ایشان مورد رافت نظام اسلامی قرار نگرفته بودند، باید در حال حاضر در زندان حضور میداشت. با این حال، هر از چندگاهی ایشان به صدا و سیما دعوت میشود، جایی که در آن، متاسفانه مجریانی هستند که با ادبیات فاخر نقلهایی بیان میکنند که فلان حیوان در فلان جا به گل نشست بعد نقادان را به اسرائیل و موساد دشمن منتسب میکنند.
وی ادامه داد: متاسفانه مخالفان بیانیه نمیفهمند که تفاوت میان تعلیق غنیسازی و تعطیل کردن هستهای چیست. تعلیق، مسبوق به سابقه است؛ ما در سال ۸۲ نیز تعلیق کردیم و مراکز فعالیتهای هستهای را برای راستیآزمایی پلمپ کردیم. اما متأسفانه، پیش از پایان زمان مقرر، پلمپها بازگشایی شد و پس از دولت آقای خاتمی و در دولت احمدی نژاد پرونده به شورای امنیت رفت و تصمیماتی گرفته شد که منجر به صدور قطعنامههایی شد که آقایان مدعی شدند کاغذپاره هستند.
سخنگوی جبهه اصلاحات گفت: این کاغذپارهها ما را به فصل ۷ منشور سازمان ملل برد و کشور را با تهدید جنگ مواجه کرد. خوشبختانه، با فعالیتهایی که در دولت آقای روحانی انجام شد، موفق به دستیابی به توافق برجام شدیم. در آن زمان، همین افراد تندرو میگفتند که برجام به نفع آمریکا و اسرائیل است و ما شاهد بودیم که آمریکا از برجام خارج شد. بعد از آن اجازه ندادند که دولت در زمان دموکراتها این توافق را دوباره احیا و به امضا برساند به این امید که با روی کار آمدن اصولگرایان و تلاشهای مرحوم آقای رییسی و وزارت خارجه، وضعیت بهبود یابد، اما مشکلات افزایش یافت و امروز ما هنوز در جستجوی برجام هستیم که محقق نمیشود. برای راستیآزمایی و رفع تهدیدات، رفع جنگ و مشکلات اقتصادی که جامعه را گرفتار کرده است، باید فکری بکنیم.
امام تصریح کرد: ما اعلام کردیم که تعلیق داوطلبانه با حفظ عزت، حکمت و مصلحتی که رهبری نیز بر آن تأکید کرده، انجام میشود. ما نگفتیم که غنیسازی صفر و تعطیل شود، بلکه گفتیم تعلیق. کسانی که تفاوت میان تعلیق و تعطیل را نمیشناسند، از ما انتقاد میکنند. همه روزنامهها به انتقاد پرداختند و گفتند که این صدای دشمن است، اما صدای دشمن از سوی کسانی است که در این سالها دشمن را به طمع انداختند و بر طبل جنگ کوبیدند و باعث ایجاد شکاف بین حاکمیت و مردم شده و باعث جنگ ۱۲ روزه هستند و امروز هم دوباره بر طبل جنگ میکوبند. ما کجا شدهایم سخنگوی دشمن؟ سخنگوی دشمن کسانی هستند که همفکرانشان را به جرم جاسوسی در نهادهای امنیتی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی دستگیر کردهاند. این افراد که باعث انحرافات و نفوذ دشمن در سطوح مختلف شدند، اکنون فرار به جلو را ترجیح داده و صدای «آی دزد، آی دزد» سر میدهند. اینها باید پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: اصلاحطلبان از تمام مدارهای سیاستگذاری و تصمیمگیری حذف شدهاند. حتی بعد از انتخابات اخیر، اجازه ندادند از اصلاحطلبان در حوزههای اجرا استفاده شود تا جائی که بعضا افراد را مجبور به نوشتن توبهنامه کردند، انتخابات عملاً بیمعنا شده و هیچ مفهومی ندارد. کدام یک از این تصمیمات بر خواست عمومی جامعه بوده است؟ این تصمیمات بر خلاف منافع یک جریانی است که توسط مردم مردود و فقط برای حفظ قدرت خویش تلاش نمایند و ما در مقابل این جریان محکم ایستادهایم.
سخنگوی جبهه اصلاحات گفت: این افراد نمیدانند که فرق بین تعطیل و تعلیق چیست ما که نگفتیم صفر درصد. حق غنیسازی حق مسلم کشور ماست و سازمانهای قانونی و حقوقی بینالمللی این حق را برای ایران به رسمیت شناخته اند. ما پای این حق ایستادهایم اما برای اینکه ثابت کنیم که به دنبال سلاح هستهای نیستیم باید داوطلبانه این را اعلام کنیم و امروز مصالح کشور این موضوع را ایجاب میکند اما برخی تلاش میکنند که دشمن را تحریک کنند تا حمله کند، در حالی که ما خواهان جنگ مجدد نیستیم.
امام درباره انتقادات برخی از اصلاحطلبان مبنی بر اینکه بیانیه اصلاحات باعث ایجاد دو قطبی در جامعه میشود، گفت: قویا این موضوع را رد میکنم .در جنگ ۱۲ روزه، مردم با انسجام خود پاسخ منفی به نتانیاهو دادند و سعی کردند آن چشم طمع را کور کنند و کسانی که به دنبال نابودی ایران بودند و قصد داشتند از اختلافات مردم و حاکمیت استفاده کنند ناامید شدند چراکه مردم پای ایران ایستادند.
وی ادامه داد: اسرائیل زندان اوین را هدف قرار میدهد و درحالی که تعدادی از زندانیان از زندان در آن شرایط فرار کردند یک زندان سیاسی فرار نکرد اما دیدیم که دوباره تحت فشار قرار گرفتند. در این شرایط، همه دلسوزان بر ضرورت آشتی ملی تأکید دارند و باید عفو عمومی صورت گیرد و زندانیان سیاسی آزاد شوند. همچنین باید از سرمایه ایرانیانی که خارج از کشور هستند، استفاده کنیم. درست است نیروهای مسلح ما در برابر تهدیدات ایستادهاند و متأسفانه سران نیروهای مسلح و دانشمندان هستهای و مردم مظلوم ما به شهادت رسیدهاند اما پشتوانه اصلی و قدرت اصلی بازدارندگی مردم هستند. ما برای آنچه که فکر میکنیم که منافع مردم را تامین میکند، هزینه میپردازیم کسانی که این بیانیه را نقد میکنند قطعا وجاهتی بین مردم دیگر ندارند.
وی ادامه داد: کسانی که اصلاح طلبان را برای پذیرش تعلیق غنیسازی اسرائیلی و آمریکا خطاب میکنند باید بدانند پذیرش تعلیق داوطلبانه غنیسازی در ایران مسبوق به سابقه بوده چگونه است صدای شما و براندازان و نتانیاهو اینقدر همنوایی دارد؟ به جای این همه تهدید، اتهام و دشنام به خود آمده و به مردم برگشته و برای برخورداری از حمایت مردم از ایران نسبت به تغییر رویکردها و سیاستهای گذشته که منجر به این همه شکاف و چند دستگی در جامعه شده تعجیل نمائید.
سخنگوی جبهه اصلاحلات گفت: منتقد جوانی که به دنبال معاون اولی میگشت و رای پزشکیان را رای به خود میدانست، هنوز هم با نگاه گذشته امنیتی به دنبال متهمسازی و اتهام زنی است.
وی تصریح کرد: افرادی که این بیانیه را عبور از دولت یا تضعیف دولت میدانند واقعا باید جواب بدهند که آیا دولت در موارد تصریح شده مسئول نبوده و این همه مانع برسر راه دولت قرار ندارد؟ آیا دولت برای موفقیت نباید از این موانع عبور کرده و پاسخگوی مردم باشد؟ بدون برطرف شدن موانع پیش رو اساسا امکانی برای موفقیت دولت و عبور از این بحرانهای متصور وجود ندارد. این نوع نگاه که بر گرفته از همان نگاههای گزینشی خودی و غیر خودی و موید دیدگاهای امنیتی موجود است، موجب عدم تحقق مطالبات ملت شده و صرفا به جای بازگشت به جامعه به دنبال راهی برای گرفتن سهمی از قدرت با جلب نظر بانیان وضع موجود هستند.
سخنگوی جبهه اصلاحات گفت: بعضا افرادی برای دیده شدن بدون در نظر گرفتن خواستگاه جامعه به دنبال ایده های بلندپروازنه برای حضور در قدرت به هر قیمتی هستند. در حالی که این نگرش موجب از بین رفتن سرمایه اجتماعی هر جریان سیاسی می شود. عدم پذیرش اشتباه و تسریع در از بین بردن اشتباهات و آشتی ملی و عدم همبستگی حاکمیت و پذیرش مردم و برطرف ننمودن موانع حاکم شدن مردم برسرنوشت خویش، کمک به برنامههای دشمنان ایران است.
وی ادامه داد: لذا ضمن تکذیب در خصوص دروغپردازیها تحت عنوان افشاگری، همانطور که در بالا اشاره شد فقط یک حزب رای مخالف به بیانیه داده است دروغ دیگر اینکه آقای دکتر علی شکوریراد و سعید شریعتی در حال حاضر عضو جبهه نبوده و فخرالسادات محتشمیپور (همسر تاجزاده) و جواد امام هم عضو کمیته سیاسی نیستند.
وی ادامه داد: علیرغم تمامی فحاشیها، تهدیدات و اتهامات ، بیانیه را درست و در راستای منافع ملی دانسته و از آن دفاع و مخالفین و منتقدان را به رعایت اخلاق و پرهیز از اتهام زنی و به جای دو قطبیسازی کاذب و پروندهسازی امنیتی برای افراد منتقد و جریانات شناسنامه دار و خروج از بحران و بحرانسازی مضاعف برای کشور و ملت بزرگ ایران دعوت می نمایند. افراد تندرو کشور را بن بست رسانده و باعث تضعیف ایران شدهاند اما میخواهند این را به اصلاحطلبان نسبت دهند خوشبختانه مردم آگاه بوده و صاحب تشخیص می باشند.