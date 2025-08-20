خبرگزاری کار ایران
در جریان سفر پزشکیان صورت گرفت؛

امضای ۱۲ سند همکاری و ۱ بیانیه مشترک میان ایران و بلاروس

ایران و بلاروس در جریان سفر رئیس جمهور کشورمان، ۱۲ سند همکاری و ۱ بیانیه مشترک امضا کردند.

به گزارش ایلنا، در جریان سفر مسعود پزشکیان به بلاروس، ظهر امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد، مقامات عالی‌رتبه ایران و بلاروس، در حضور روسای جمهور ۲ کشور، ۱۲ سند همکاری در حوزه‌های سیاسی، حقوق بین‌الملل، گردشگری، هنری، رسانه‌ای، بهداشت و سلامت، دارویی، صنعتی، محیط زیست، مناطق آزاد، صنعتی و ویژه اقتصادی و سرمایه‌گذاری به امضا رساندند.

همچنین روسای جمهور ایران و بلاروس نیز در این مراسم، بیانیه مشترک سفر را امضا کردند.

