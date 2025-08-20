دیدار دوجانبه روسای جمهوری ایران و بلاروس؛
پزشکیان: ایران و بلاروس باور دارند که میتوانند با همکاری هم بر تحریمها غلبه کنند
رئیس جمهور با بیان اینکه ایران و بلاروس علاوه بر روابط دوستانه دوجانبه، در بسیاری از مسائل منطقهای و بینالمللی نیز دیدگاههای نزدیکی داشته و در مجامع بینالمللی همکاری سازندهای دارند، گفت: اتحادیه اوراسیا، سازمان شانگهای و بریکس نیز چارچوبها و بسترهایی برای تسهیل و گسترش تعاملات سازنده ایران و بلاروس هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، مسعود پزشکیان صبح امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد، در آغاز سفر خود به بلاروس، در نشست دوجانبه با رئیس جمهور این کشور، ضمن ابراز خرسندی از فرصت پیش آمده برای سفر به بلاروس اظهار داشت: در این سفر درباره مسائل مورد علاقه دو طرف و نیز چگونگی تسریع در اجرایی کردن ظرفیتهای متقابل گفتوگو و تفاهم خواهیم کرد.
پزشکیان اشتراکات گسترده در دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران و بلاروس را زمینه مناسبی برای اجرای کامل توافقات فیمابین و نیز همکاری جدی دو کشور در عرصه منطقهای و بینالمللی دانست و تصریح کرد: امروز آمریکا و برخی کشورهای اروپایی به دنبال گسترش یکجانبهگرایی و تحمیل نظرات خود به کشورهای دیگر هستند که این رویکرد برای شما و ما قابل تحمل نبوده و نیست.
رئیس جمهور گفت: کشورهای غربی به سردمداری آمریکا به دنبال این هستند تا با تحمیل مسیر حرکت ما را مطابق نظر خودشان تنظیم کنند، اما ایران و بلاروس باور دارند که چیزی از کشورهایی که به دنبال تحت تاثیر قرار دادن دیگران با تحریم هستند، کم نداشته و میتوانند با همکاری جدی با یکدیگر بر تحریمها و مشکلات غلبه کنند.
رئیس جمهور بلاروس نیز در این دیدار ضمن عرض خوشآمد به دکتر پزشکیان و هیئت همراه، با اشاره به تاخیر صورت گرفته در سفر برنامهریزی شده رئیس جمهور کشورمان خاطرنشان کرد: این تاخیر ناخواسته به هیچ وجه از اهمیت این سفر کم نکرده است؛ بلاروس کشور دوست و شریک همواره قابل اعتماد برای ایران است.
الکساندر لوکاشنکو با بیان اینکه شما به کشور دوست خود سفر کردهاید، اظهار داشت: اطمینان میدهم که در فضای تعامل و دوستی حاکم بر روابط فیمابین میتوانیم همکاریها را گسترش داده و مشکلات احتمالی پیشروی برخی توافقات میان دو کشور را به طور کامل رفع کنیم.
رئیس جمهور بلاروس همچنین با اشاره به سفر خود به تهران، با بیان اینکه خاطرات بسیار خوبی از این سفر و به خصوص دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران دارم، از دکتر پزشکیان خواست بهترین آرزوهای وی را به مقام معظم رهبری تقدیم کند و گفت: باور دارم که هیچ مسیری پیش روی گسترش همکاریهای ما بسته نیست و میتوانیم درباره همه موضوعات مورد علاقه و عرصههای همکاری گفتوگو و روابط فیمابین را به عالیترین سطوح ارتقا بخشیم.