اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به این سوال که با توجه به مسائلی که هم با اروپا داریم و هم با ایالات متحده، چطور می‌توانیم از رفتار مصدق و دکتر فاطمی در مواجهه با غرب درس بگیریم، تصریح کرد: مهم‌ترین مولفه دولت دکتر مصدق و سیاست خارجی او، نفی وابستگی به قدرت‌های خارجی، همزمان با نفی استبداد داخلی بود؛ یعنی تلاش برای استقلال کشور از شر انگلیس و آمریکا به عنوان لازمه دفاع از آزادی.

وی ادامه داد: فکر می‌کنم این شعار، شعاری بوده که در طول این ۷۰- ۸۰ سال، مطالبه دائمی و مستمر مردم ایران بوده است.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: حرف شهید فاطمی و دکتر مصدق در واقع برآیند مطالبه مردم ایران بود، دلیل آن هم تجاربی بود که از گذشته، به ویژه در اواخر دوره قاجار، در مورد آثار و تبعات وابستگی به قدرت‌های بیگانه داشتند.

انتهای پیام/