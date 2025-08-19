خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عراقچی:

به زودی سند جامع همکاری راهبردی بین ایران و ارمنستان نهایی می‌شود

به زودی سند جامع همکاری راهبردی بین ایران و ارمنستان نهایی می‌شود
کد خبر : 1675669
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه کشورمان از نهایی شدن یک سند جامع همکاری راهبردی بین ایران و ارمنستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی  پس از نشست سران ایران و ارمنستان گفت:مذاکرات جدی بود و ما بحث‌های بسیار جدی داشتیم؛ هم در خصوص همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های اقتصادی که خیلی گسترده است که بحث تجارت و سرمایه گذاری و اجرای پروژه‌های فنی و مهندسی است و هم همکاری‌های فرهنگی که به خاطر علقه‌های فرهنگی بین دو کشور خیلی گسترده است.

وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: در خصوص بحث‌های مربوط به ترانزیت و راه‌های ترانزیتی و بحث اخیر که در واشنگتن صورت گرفته توضیحات بسیار مبسوطی را طرف ارمنی ارائه کرد و اطمینان‌های لازم را داد که خط قرمزهای ایران را آشنا هستند و به آن توجه کردند و همیشه خواهند کرد و اینکه ارمنستان هیچگاه اجازه نخواهد داد که از خاکش تهدیدی متوجه ایران شود.

وی بیان کرد :توافق شد برای اینکه یک سند جامع همکاری راهبردی بین دو کشور به زودی نهایی شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور