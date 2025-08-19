عراقچی:
به زودی سند جامع همکاری راهبردی بین ایران و ارمنستان نهایی میشود
وزیر امور خارجه کشورمان از نهایی شدن یک سند جامع همکاری راهبردی بین ایران و ارمنستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی پس از نشست سران ایران و ارمنستان گفت:مذاکرات جدی بود و ما بحثهای بسیار جدی داشتیم؛ هم در خصوص همکاریهای دو کشور در حوزههای اقتصادی که خیلی گسترده است که بحث تجارت و سرمایه گذاری و اجرای پروژههای فنی و مهندسی است و هم همکاریهای فرهنگی که به خاطر علقههای فرهنگی بین دو کشور خیلی گسترده است.
وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: در خصوص بحثهای مربوط به ترانزیت و راههای ترانزیتی و بحث اخیر که در واشنگتن صورت گرفته توضیحات بسیار مبسوطی را طرف ارمنی ارائه کرد و اطمینانهای لازم را داد که خط قرمزهای ایران را آشنا هستند و به آن توجه کردند و همیشه خواهند کرد و اینکه ارمنستان هیچگاه اجازه نخواهد داد که از خاکش تهدیدی متوجه ایران شود.
وی بیان کرد :توافق شد برای اینکه یک سند جامع همکاری راهبردی بین دو کشور به زودی نهایی شود.