خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به بیژن زنگنه

تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به بیژن زنگنه
کد خبر : 1675627
لینک کوتاه کپی شد.

در پی درگذشت مادر همسر بیژن زنگنه، معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی این ضایعه را به او تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، متن این پیام به شرح زیر است:

جناب آقای مهندس بیژن زنگنه

درگذشت مادر همسر محترمتان موجب تأثر و تألم شد.

این ماتم را به جنابعالی و همسر ارجمندتان و همه بستگان داغدار تسلیت عرض می‌کنم.

از درگاه پروردگار مهربان برای آن بانوی ارجمند آمرزش و آرامش جاودان و برای جنابعالی، همسر گرامیتان و بازماندگان معزز شکیبایی و پایداری مسئلت دارم.

    محمدرضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور