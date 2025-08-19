به گزارش ایلنا، متن این پیام به شرح زیر است:

جناب آقای مهندس بیژن زنگنه

درگذشت مادر همسر محترمتان موجب تأثر و تألم شد.

این ماتم را به جنابعالی و همسر ارجمندتان و همه بستگان داغدار تسلیت عرض می‌کنم.

از درگاه پروردگار مهربان برای آن بانوی ارجمند آمرزش و آرامش جاودان و برای جنابعالی، همسر گرامیتان و بازماندگان معزز شکیبایی و پایداری مسئلت دارم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

انتهای پیام/