تسلیت معاون اول رئیسجمهور به بیژن زنگنه
در پی درگذشت مادر همسر بیژن زنگنه، معاون اول رئیسجمهور در پیامی این ضایعه را به او تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، متن این پیام به شرح زیر است:
جناب آقای مهندس بیژن زنگنه
درگذشت مادر همسر محترمتان موجب تأثر و تألم شد.
این ماتم را به جنابعالی و همسر ارجمندتان و همه بستگان داغدار تسلیت عرض میکنم.
از درگاه پروردگار مهربان برای آن بانوی ارجمند آمرزش و آرامش جاودان و برای جنابعالی، همسر گرامیتان و بازماندگان معزز شکیبایی و پایداری مسئلت دارم.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور