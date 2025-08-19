امضای بیانیه مشترک و ۱۰ سند همکاری میان ایران و ارمنستان

به گزارش ایلنا، در ادامه برنامه‌های سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهور به ارمنستان، پیش از ظهر امروز سه‌شنبه ۲۸ مرداد، مقامات عالی‌رتبه ایران و ارمنستان در حضور سران ۲ کشور ۱۰ سند همکاری در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، گردشگری، صنعتی، آموزشی، راه و شهرسازی، هنری و بهداشت و سلامت به امضا رساندند.

همچنین رئیس جمهور کشورمان و نخست وزیر ارمنستان نیز بیانیه مشترک سفر میان دو کشور را امضا کردند.

انتهای پیام/