در ادامه برنامه‌های سفر پزشکیان به ارمنستان صورت گرفت؛

امضای بیانیه مشترک و ۱۰ سند همکاری میان ایران و ارمنستان

در ادامه برنامه‌های سفر رئیس جمهور یک بیانیه مشترک و ۱۰ سند همکاری میان ایران و ارمنستان امضاء شد.

به گزارش ایلنا، در ادامه برنامه‌های سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهور  به ارمنستان، پیش از ظهر امروز سه‌شنبه ۲۸ مرداد، مقامات عالی‌رتبه ایران و ارمنستان در حضور سران ۲ کشور ۱۰ سند همکاری در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، گردشگری، صنعتی، آموزشی، راه و شهرسازی، هنری و بهداشت و سلامت به امضا رساندند.

همچنین رئیس جمهور کشورمان و نخست وزیر ارمنستان نیز بیانیه مشترک سفر میان دو کشور را امضا کردند.

 

 

