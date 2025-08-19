جوکار:
جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت:
به گزارش ایلنا، محمد صالح جوکار ، به مناسبت سالروز کودتای ۲۸ مرداد پیامی صادر کرد.متن پیام به شرح زیر است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ، آینه عبرتهاست و ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، یکی از شفافترین قابهای این آینه است که چهره واقعی استکبار جهانی و در رأس آن رژیم ایالات متحده آمریکا را برای ملت ایران آشکار ساخت. این روز، صرفاً یک رویداد تلخ تاریخی نیست، بلکه یک حافظه زنده ملی و سندی گویا از خیانتی است که مسیر استقلالخواهی یک ملت را برای ربع قرن به بیراهه کشاند.
در آن روز، یک دولت ملی و قانونی که با اراده مردم، دست بیگانگان را از منابع کشور کوتاه کرده بود، با کودتایی ننگین که مستقیماً توسط سرویسهای جاسوسی آمریکا و انگلیس طراحی و اجرا شد، سرنگون گشت تا دیکتاتوری وابسته پهلوی بار دیگر بر سرنوشت این ملت مسلط شود. این واقعه به ما آموخت که هر زمان ایران برای استقلال و عزت خود بپا خیزد، با دشمن عریان قدرتهای سلطهگر مواجه خواهد شد.
مهمترین درسی که از آن روز سیاه باید آموخت و به نسلهای آینده منتقل کرد، اصل راهبردی «عدم اعتماد» به دشمن است. ماهیت استکبار تغییر نکرده، بلکه تنها شیوههای آن پیچیدهتر شده است. کودتای سخت دیروز، جای خود را به جنگ ترکیبی، تحریمهای ظالمانه و نبرد شناختی امروز داده است؛ اما هدف همان است: شکستن اراده ملت ایران و به یغما بردن استقلال و منابع آن.
انقلاب شکوهمند اسلامی، پاسخ قاطع ملت به سالها تحقیر و وابستگی بود که از ۲۸ مرداد آغاز شد. امروز، زنده نگه داشتن این حافظه تاریخی، وظیفهای حیاتی در جهاد تبیین است تا همگان بدانند چرا راه عزت و پیشرفت کشور، تنها از مسیر مقاومت هوشمندانه، وحدت ملی و تکیه بر توان داخلی میگذرد.
محمد صالح جوکار
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی.