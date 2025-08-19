خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جوکار:

انقلاب اسلامی، پاسخ قاطع ملت به سال‌ها تحقیر و وابستگی بود که از ۲۸ مرداد آغاز شد

انقلاب اسلامی، پاسخ قاطع ملت به سال‌ها تحقیر و وابستگی بود که از ۲۸ مرداد آغاز شد
کد خبر : 1675447
لینک کوتاه کپی شد.

جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت:انقلاب شکوهمند اسلامی، پاسخ قاطع ملت به سال‌ها تحقیر و وابستگی بود که از ۲۸ مرداد آغاز شد. امروز، زنده نگه داشتن این حافظه تاریخی، وظیفه‌ای حیاتی در جهاد تبیین است تا همگان بدانند چرا راه عزت و پیشرفت کشور، تنها از مسیر مقاومت هوشمندانه، وحدت ملی و تکیه بر توان داخلی می‌گذرد

به گزارش ایلنا، محمد صالح جوکار ، به مناسبت سالروز کودتای ۲۸ مرداد پیامی صادر کرد.متن پیام به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ، آینه عبرت‌هاست و ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، یکی از شفاف‌ترین قاب‌های این آینه است که چهره واقعی استکبار جهانی و در رأس آن رژیم ایالات متحده آمریکا را برای ملت ایران آشکار ساخت. این روز، صرفاً یک رویداد تلخ تاریخی نیست، بلکه یک حافظه زنده ملی و سندی گویا از خیانتی است که مسیر استقلال‌خواهی یک ملت را برای ربع قرن به بیراهه کشاند.

در آن روز، یک دولت ملی و قانونی که با اراده مردم، دست بیگانگان را از منابع کشور کوتاه کرده بود، با کودتایی ننگین که مستقیماً توسط سرویس‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس طراحی و اجرا شد، سرنگون گشت تا دیکتاتوری وابسته پهلوی بار دیگر بر سرنوشت این ملت مسلط شود. این واقعه به ما آموخت که هر زمان ایران برای استقلال و عزت خود بپا خیزد، با دشمن عریان قدرت‌های سلطه‌گر مواجه خواهد شد.

مهم‌ترین درسی که از آن روز سیاه باید آموخت و به نسل‌های آینده منتقل کرد، اصل راهبردی «عدم اعتماد» به دشمن است. ماهیت استکبار تغییر نکرده، بلکه تنها شیوه‌های آن پیچیده‌تر شده است. کودتای سخت دیروز، جای خود را به جنگ ترکیبی، تحریم‌های ظالمانه و نبرد شناختی امروز داده است؛ اما هدف همان است: شکستن اراده ملت ایران و به یغما بردن استقلال و منابع آن.

انقلاب شکوهمند اسلامی، پاسخ قاطع ملت به سال‌ها تحقیر و وابستگی بود که از ۲۸ مرداد آغاز شد. امروز، زنده نگه داشتن این حافظه تاریخی، وظیفه‌ای حیاتی در جهاد تبیین است تا همگان بدانند چرا راه عزت و پیشرفت کشور، تنها از مسیر مقاومت هوشمندانه، وحدت ملی و تکیه بر توان داخلی می‌گذرد.

محمد صالح جوکار

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور