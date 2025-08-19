عزیزی:
نقشه اسرائیل بزرگ نابودی این رژیم را پررنگتر میکند
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد، رژیم صهیونیستی در سراب توسعهطلبی سرگردان بوده و ملتها در مسیر آزادی، روزی نه چندان دور، بساط این اشغالگر را خواهند برچید.
ابراهیم عزیزی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات تحریکآمیز مقامات رژیم اشغالگر صهیونیستی درباره توهم اسرائیل بزرگ، در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت:
صهیونیستها نقشه "اسرائیل بزرگ" میکشند، اما هر خطی که میزنند، مرزهای نابودیشان پررنگتر میشود.
آنان در سراب توسعهطلبی سرگرداناند و ملتها در مسیر آزادی، روزی نه چندان دور، بساط این اشغالگری برچیده خواهد شد.