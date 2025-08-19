ابراهیم عزیزی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات تحریک‌آمیز مقامات رژیم اشغالگر صهیونیستی درباره توهم اسرائیل بزرگ، در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت:

صهیونیست‌ها نقشه "اسرائیل بزرگ" می‌کشند، اما هر خطی که می‌زنند، مرزهای نابودی‌شان پررنگ‌تر می‌شود.

آنان در سراب توسعه‌طلبی سرگردان‌اند و ملت‌ها در مسیر آزادی، روزی نه چندان دور، بساط این اشغالگری برچیده خواهد شد.

