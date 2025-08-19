به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در جلسه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی تصریح کرد: در ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی به یک حرکت جهشی در توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی نیاز داریم و در دولت وفاق ملی یک برنامه بلند مدت سه ساله برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز مبنی بر جایگاه اول در منطقه در فناوری‌های پیشرفته تدوین کرده‌ است که به دلایل مختلفی در سال‌های گذشته از این هدف‌گذاری عقب افتادیم و باید ظرف سه سال آینده جبران شود.

عارف در این جلسه که معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، سخنگوی دولت، روسای سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی و مسئولان دستگاه‌های امر حضور داشتند، از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور خواست تا اولویت فناوری‌های پیشرفته به ویژه هوش مصنوعی را به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار خود قرار دهد.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: هوش مصنوعی یکی از اولویت‌های راهبردی کشور است که تمامی ستادها و فعالیت‌های پژوهشی باید در این راستا قرار گیرند و اگر به اهداف سند چشم انداز برسیم به معنای آن است که در این مسیر راهبردی حرکت کرده‌ایم.

عارف با اشاره به استقبال بخش‌های مختلف مرتبط با فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی از تشکیل ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی، افزود: همدلی و صمیمیت پس از تشکیل این ستاد نویدگر حرکت شتابان و جدی با تقسیم کار ملی در زمینه هوش مصنوعی است که با استفاده بهینه از منابع موجود، نیاز به یک تقسیم کار ملی داریم و نباید در این مسیر پیگیری طرح‌های پژوهشی در یک دانشگاه در حوزه هوش مصنوعی، در دانشگاه دیگر ممنوع باشد چرا که امور پژوهشی ساز و کار خود را دارند و در میدان عمل و با توجه به نیروی انسانی موجود با همدلی و هماهنگی به جلو حرکت کنیم تا به نتایج خوب و مثبت برسیم.

وی با اشاره به مقاومت‌ها در برابر استفاده از فناوری در دهه‌های گذشته، خاطرنشان کرد: در هر مقطعی که با یک فناوری جدید رو به رو بودیم در ابتدا با مقاومت‌هایی با آن برخورد می شد غافل از آنکه فناوری در نهایت خود را بر ما تحمیل می‌کند.

همچنین در این جلسه پیوست برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی و سرفصل‌ها و برنامه‌های مهم آن از جمله توسعه همکاری‌های بین‌المللی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در حل مسائل اولویت‌دار و ناترازی‌ها، تجاری‌سازی و توسعه بازار، فرهنگ سازی و ترویج هوش مصنوعی، توسعه، جذب و نگهداشت نیروی انسانی، توسعه مدل‌های مختلف هوش مصنوعی و امنیت و تاب آوری سایبری توسط اعضای این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

انتهای پیام/