حکم قصاص قاتل ۴ عضو یک خانواده در لارستان اجرا شد

به گزارش ایلنا، رئیس کل دادگستری استان فارس با اعلام این خبر گفت: مرد جنایتکاری که امروز پس از طی شدن کامل فرایند قضایی، مطابق رأی قطعی دادگاه کیفری یک استان فارس به سزای عمل خود رسید در مهر ماه سال گذشته با همدستی همسرش؛ مادر و سه فرزند یک خانواده را به طرز فجیعی به قتل رساندند.

حجت الاسلام سید صدرالله رجایی نسب با بیان اینکه انگیزه این زوج جوان از قتل اعضای این خانواده سرقت بود، گفت: ‌پس از وقوع این قتل فجیع عوامل این جنایت که اقدام به ربودن فرزند چهارم خانواده کرده بودند با اقدام سریع نیروی انتظامی دستگیر شدند.

رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین به طی شدن فرایند تحقیقات و صدور کیفرخواست در دادسرای لارستان و رسیدگی به اتهامات متهمان در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان فارس در سریع‌ترین زمان ممکن مطابق آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و افزود: پس از صدور رأی نخستین مبنی بر قصاص هر دو متهم، پرونده با اعتراض وکلای متهمان در دیوان عالی کشور نیز بررسی شد و حکم قصاص هر دو متهم مورد تأیید این مرجع عالی قضایی قرار گرفت.

رئیس شورای قضایی استان فارس همچنین از اجرای حکم عامل دیگر این قتل در روزهای آتی خبر داد و تصریح کرد: حکم قصاص متهم دیگر این پرونده که همسر متهم ردیف اول است در زندان و با حضور اولیاء دم اجرا خواهد شد.

وی در پایان افزود: طمع و سوء استفاده قاتلان از اعتماد این خانواده فرهنگی باعث رقم خوردن یکی از تلخ‌ترین جنایت‌های سال‌های اخیر شد.

مهرماه سال ۱۴۰۳ یک زن و شوهر جوان با انگیزه سرقت از منزل یک خانواده بیرمی، زن خانواده و سه فرزندش را به قتل رساندند.

