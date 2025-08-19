حسین نوش آبادی مدیر کل مجلس معاونت کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با ارزیابی خود از سفر رئیس‌جمهور به ارمنستان و بلاروس گفت: یکی از اقوامی که از روزگاران گذشته در کنار ایرانیان زندگی کرده‌اند و با مردم ایران روابط بسیار نزدیکی داشته‌انده‌اند، ارمنی ها بوده‌اند. اقوام ایرانی و ارمنی، بیش از ۲۷۰۰ سال در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند و بر زبان، فرهنگ و سنن یکدیگر تأثیر گذشته‌اند. به گواه تاریخ، هیچ قوم و ملتی به اندازه ارمنی ها به ایرانیان نزدیک نبوده‌اند

وی ادامه داد: از آغاز برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور ایران و ارمنستان، به دلیل سابقه تاریخی و روابط دیرین و همچنین اشتراکات فرهنگی، ادبی، هنری و مانند آن، این ارتباط همواره از روند صعودی برخوردار بوده‌است. این روابط از نظر تاریخی یکی از قدیمی‌ترین و طولانی‌ترین روابط میان ملت‌ها است.

سفر پزشکیان به ارمنستان فرصت ارزنده‌ای برای گسترش روابط است

این دیپلمات با تجربه کشورمان با اشاره به این موضوع که جمهوری اسلامی ایران از نخستین کشورهای جهان بود که در سال ۱۹۹۱ استقلال ارمنستان را به رسمیت شناخت، اظهار کرد: از همان زمان استقلال ارمنستان، روابط همه‌‌ جانبه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی بین دو کشور برقرار شد. سفر دکتر پزشکیان که به دعوت رسمی نخست وزیر ارمنستان و به منظور سفر رسمی دوجانبه، امروز دوشنبه انجام شده است، برای تقویت روابط دوجانبه با ارمنستان و تأکید بر نقش ایران به‌ عنوان شریکی قابل ‌اعتماد درمنطقه صورت گرفته و قطعا این سفر، فرصت ارزنده‌ای برای توسعه‌ی مناسبات و گسترش روابط در حوزه های گوناگون است.

ایران از صلح و امنیت منطقه استقبال می‌کند

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سفر رئیس جمهور در این مقطع زمانی به ارمنستان یک فرصت است، تصریح کرد: این سفر پیامی روشنی است به جامعه جهانی مبنی بر اینکه ایران سیاست خارجی پویا و منطقه ‌محور خود را دنبال می‌کند و نسبت به ایجاد صلح و ثبات در منطقه متعهد می باشد و بر ضرورت تامین امنیت و صلح پایدار تاکید دارد، همچنین از هرگونه طرحی که در برگیرنده‌ی منافع همه ملت های منطقه و مشروط به حفظ تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و امنیت تمامی کشورها باشد، استقبال می کند.

ایران نمی‌تواند نسبت به حوزه قفقاز بی تفاوت باشد

نوش‌آبادی در خصوص اهمیت رایزنی ایران با ارمنستان درباره مسیر سیونیک (زنگزور ) بیان کرد: از آنجایی که منطقه قفقاز جنوبی به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی خود، همواره مورد توجه قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بوده است، لذا جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان یکی از قدرت‌های کلیدی منطقه، نمی‌تواند نسبت به تحولات این حوزه بی‌تفاوت باشد و باید اطمینان حاصل کند که گذرگاه زنگزور واقعا مسیر صلح و توسعه خواهد شد، نه ابزار تحقق اهداف سلطه‌جویانه بیگانگانه و کشورهای فرامنطقه‌ای.

هر گونه تحول در مسیر سیونیک باید با تضمین‌های امنیتی روشن و پایدار همراه باشد

وی خاطرنشان کرد: سفر دکتر پزشکیان به ایروان، علاوه بر ‌منظور تقویت روابط دوجانبه با ارمنستان و تأکید بر نقش ایران به‌ عنوان شریکی قابل ‌اعتماد درمنطقه، فرصت مغتنمی است برای شفاف‌سازی ابعاد توافق صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جمهوری اسلامی، تضمین باز ماندن مسیرهای ترانزیتی و حفظ پیوندهای ژئوپلیتیک و اقتصادی ایران در قفقاز جنوبی است. از نگاه تهران، هر گونه تحول در این مسیر باید با تضمین‌های امنیتی روشن و پایدار همراه باشد تا منافع و خطوط قرمز ایران خدشه‌دار نشود.

انتهای پیام/