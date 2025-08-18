تعطیلی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران در یکم شهریور
متعاقب اطلاعیه تعطیلی روز شنبه استان تهران، واحدهای قضایی و اداری دستگاه قضا در استان تهران روز شنبه یکم شهریور ماه تعطیل است.
به گزارش ایلنا، متعاقب اطلاعیه تعطیلی روز شنبه استان تهران به علت ضرورت کاهش مصرف انرژی و تصمیم کارگروه بهینه سازی انرژی در پایگاه اطلاع رسانی دولت و بنابر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، واحدهای قضایی و اداری دستگاه قضا در استان تهران روز شنبه یکم شهریور ماه تعطیل است.
همچنین در سایر استانهایی که توسط مقامات محلی تصمیمات مشابه اتخاذ شده است در واحدهای قضایی و اداری نیز قابل اعمال است.