تعطیلی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران در یکم شهریور

به گزارش ایلنا، متعاقب اطلاعیه تعطیلی روز شنبه استان تهران به علت ضرورت کاهش مصرف انرژی و تصمیم کارگروه بهینه سازی انرژی در پایگاه اطلاع رسانی دولت و بنابر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، واحدهای قضایی و اداری دستگاه قضا در استان تهران روز شنبه یکم شهریور ماه تعطیل است.