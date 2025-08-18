خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تعطیلی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران در یکم شهریور

تعطیلی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران در یکم شهریور
کد خبر : 1675304
لینک کوتاه کپی شد.

​متعاقب اطلاعیه تعطیلی روز شنبه استان تهران، واحدهای قضایی و اداری دستگاه قضا در استان تهران روز شنبه یکم شهریور ماه تعطیل است.

به گزارش ایلنا، متعاقب اطلاعیه تعطیلی روز شنبه استان تهران به علت ضرورت کاهش مصرف انرژی و تصمیم کارگروه بهینه سازی انرژی در پایگاه اطلاع رسانی دولت و بنابر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، واحدهای قضایی و اداری دستگاه قضا در استان تهران روز شنبه یکم شهریور ماه تعطیل است.

 همچنین در سایر استان‌هایی که توسط مقامات محلی تصمیمات مشابه اتخاذ شده است در واحدهای قضایی و اداری نیز قابل اعمال است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور