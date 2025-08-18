رئیس جمهور افزود: در تمام طول تاریخ مردمی توانستند رشد و پیشرفت کنند که حصار دور خود را پاره کرده و به دنبال دستاوردهای جدید و مبادله توانمندی‌های خود با دیگران باشند. به گواه تاریخ، تمدن‌هایی که نتوانستند به خوبی با دیگران ارتباط و تعامل داشته باشند، عقب مانده و پیشرفت نکردند.

پزشکیان با بیان اینکه این قلب و عقل انسان است که آنچه را چشم می‌بیند تحلیل و فهم می‌کند، تصریح کرد: بینایی واقعی ربطی به برخورداری از چشم سالم ندارد؛ اگر چشم خوب ببیند اما قلب و عقل انسان سیاه باشد، فهم و تحلیل مفیدی از آن حاصل نخواهد شد.

رئیس جمهور گفت: اینکه در حصار خودساخته بنشینیم و مرتب از این بگوییم که ما بهترین و پیشرفته‌ترین هستیم بگوییم، باعث پیشرفت و رشد ما نمی‌شود، بلکه این مراوده و تعامل با دیگران و تبادل تجربیات،‌ توانمندی‌ها و دستاوردها است که چرخ پیشرفت متقابل را به حرکت در می‌آورد. باید روابط را در وهله اول با همسایگان و کشورهای نزدیک و در مرحله بعد با همه کشورهای جهان توسعه داد و در تبادل تجربیات و توانمندی‌ها و دستاوردها با دیگران به دنبال پیشرفت واقعی بود.

پزشکیان پیشرفت‌های چشمگیری علمی در جهان امروز را حاصل انباشت و تبادل تجربیات و توانمندی‌ها و دستاوردها میان ملل و تمدن‌های مختلف دانست و خاطرنشان کرد: شکوفایی علم و دانش در جهان امروز نه حاصل تلاش‌های یک ملت و کشور، بلکه حاصل تعامل مردم و ملت‌های مختلف است.

رئیس جمهور با اشاره به سابقه چند هزار ساله و درهم تنیده روابط میان مردم ایران با مردم کشورهای همسایه اظهار داشت: باید ارتباطات دوستانه و دیرین با همسایگان را به‌روزآوری کرده و بیش از همیشه رونق بخشیم تا همه از منافع این تعاملات و مراودات بهره‌مند شویم. کره‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم در مقایسه با جهان خلقت بسیار کوچک و عمر ما فرصت کوتاهی است که باید در آن به جای خشم و غارت و کشتار برای یکدیگر شادی و سعادت به ارمغان بیاوریم.

پزشکیان قانع بودن به حق خود و چشم پوشیدن از تجاوز به حقوق دیگران بر پایه انصاف و عدالت را رمز دستیابی به سعادت در دنیا عنوان کرد و افزود: تعامل و ارتباط جهان ما را زیباتر و شادتر می‌کند و ما به همین منظور به کشورهای همسایه و دیگر کشورها سفر می‌کنیم تا روابط و تعاملات دوستانه را هر چه بیشتر گسترش دهیم.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید در زمینی که خانه همه ماست دعوا و جنگ به راه انداخت، تصریح کرد: اینکه عده‌ای زورگو با تکیه بر برخی دستاوردهای حاصل از دانش، ابزارهایی برای تسلط بر دیگران بسازند و به عنوان مثال اینگونه به مردمی بی‌گناه و بی‌دفاع در غزه و فلسطین ظلم کنند، اوج نامردی و مایه شرمساری است. باید با تلاش جمعی مانع از تداوم این جنایت‌ها شویم.