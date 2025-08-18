به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان عصر امروز - دوشنبه ۲۷ مرداد - در نخستین برنامه سفر خود به ارمنستان، در نشستی با ایران‌شناسان ارمنی، پس از گوش سپردن به سخنان چند تن از آنان درباره نزدیکی فرهنگی و اشتراکات تمدنی میان دو کشور، ضمن ابراز خرسندی از حضور در این جمع، به قرائت شعر معروف سعدی در این جمع اشاره و اظهار کرد: اگر همین شعر «بنی آدم اعضای یکدیگرند ...» را مبنای تفکر و عمل خود قرار دهیم، بسیاری از مشکلات حل می‌شوند.

رئیس جمهور با بیان اینکه در قرآن کریم حتی فراتر از این شعر، آمده است که انسان‌ها هیچ تفاوت و برتری نسبت به یکدیگر ندارند و ملاک برتری افراد صرفا تقواست، افزود: تقوا یعنی تفکر و حرکت بدون خطا و این یعنی اینکه برتری افراد به این است که زندگی‌اش بیشتر برای دیگران مایه خیر و برکت باشد و کمتر از او به دیگران آسیب و زیان برسد.

پزشکیان با اشاره به محبوبیت هموطنان ارمنی و به طور کلی ارمنی‌ها در جامعه ایران تصریح کرد: در اشعار شاعران بزرگ فارسی همواره به سلامت نفس و درستکاری هموطنان ارمنی اشاره و از آن تمجید شده و امروز نیز همچنان ارمنی‌ها در جامعه ایرانی بسیار عزیز هستند.

رئیس جمهور با بیان اینکه تمام پیامبران و ادیان به دنبال این بوده و هستند که انسان‌ها را به صداقت، خدمت بی‌منت و خوش‌رفتاری با هم‌نوعان خود دعوت کنند، گفت: هر اندیشه و رفتاری که نتیجه آن خشم، کدورت و جنگ باشد، زاییده نفس شیطانی و نشانه بی‌تقوایی انسان است. هر کس که بویی از انسانیت برده باشد، فارغ از دین و باور خود نمی‌تواند باعث رنج و درد دیگران شده یا نسبت به آن بی‌تفاوت باشد.

پزشکیان با اشاره به اینکه کره زمین در برابر عظمت هستی بسیار ناچیز و عمر ما فرصتی کوتاه برای زندگی در این جهان است، خاطرنشان کرد: انسان برای آن خلق نشده که رنج و درد را بر روی این زمین به هم‌نوعان خود هدیه کند و تازه بعد از آن مدعی باشد که مدافع دمکراسی، آزادی و حقوق بشر است.

رئیس جمهور اظهار داشت: امروز شاهد آن هستیم عده‌ای راه آب و دارو و غذا را به روی که مردم بی‌گناه و بی‌دفاع غزه بسته‌اند و شبانه روز بر سر آنها بمب هم می‌ریزند و عده‌ای دیگر نیز در حالی که از این عمل دفاع می‌کنند و حتی با ارسال سلاح و تجهیزات از بانیان آن حمایت می‌کنند، ادعای دفاع از دمکراسی، حقوق بشر و آزادی نیز دارند.

پزشکیان با طرح این سوال که یک انسان چگونه می‌تواند شاهد مرگ یک کودک از گرسنگی و تشنگی و رنج باشد، افزود: انسان و زمین برای این نوع زندگی آلوده به جنایت و کشتار خلق نشده است.

رئیس جمهور در بخش پایانی سخنانش بار دیگر به همسایگی هزاران ساله دو ملت ایران و ارمنستان اشاره و تصریح کرد: انسان ممکن است بسیاری از کسانی را که در سال‌های دور با آنها مواجهه داشته از یاد ببرد، اما هیچ‌گاه کسی را که از او خوبی و محبت دیده فراموش نمی‌کند. مردم ایران و ارمنستان هیچ‌گاه جز خیر، نیکی، محبت و دوستی از یکدیگر چیزی ندیده‌اند.

پزشکیان گفت: مردم ایران و ارمنستان می‌توانند در لوای دوستی و اشتراکات عمیق فرهنگی، تاریخی و تمدنی روابط و همکاری‌های فیمابین را هر چه بیشتر توسعه داده و به آن تنوع ببخشند. ما به اینجا آمده‌ایم تا تعاملات دو کشور را تعمیق و تحکیم کنیم و از اینکه با لهجه شیرین خودتان و به زبان فارسی به ایران ابراز محبت کردید، بسیار خرسند و خوشحال شدیم. یقین دارم که این نگاه زیبا و دوستانه می‌تواند به گسترش بیش از پیش روابط کمک کند تا با همکاری یکدیگر صلح، آرامش، ثبات، دوستی و پیشرفت را هر چه بیشتر برای دو ملت به ارمغان بیاوریم.