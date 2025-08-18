استاندار گیلان در نوزدهمین نشست شورای راهبردی وزارت میراثفرهنگی:
ظرفیتهای دریای خزر باید برای توسعه گردشگری استفاده شود/ دریانوردی ساحلی در دستور کار قرار گیرد
استاندار گیلان گفت: دریای خزر دارای ظرفیتهای متعددی است که از این ظرفیتها باید برای توسعه گردشگری استفاده کرد.
به گزارش ایلنا، هادی حقشناس، استاندار گیلان، در نوزدهمین نشست شورای راهبردی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی که با حضور سیدرضا صالحیامیری و اعضای این شورا در سالن فجر وزارتخانه برگزار شد، اظهار داشت:استانهای شمالی کشور از ظرفیتهای فراوانی در حوزه گردشگری برخوردارند. هرساله میلیونها گردشگر به این استانها، بهویژه گیلان، سفر میکنند. از اینرو، سرمایهگذاری در جذب گردشگر از اهمیت بسزایی برخوردار است. خوشبختانه استان گیلان، حتی بدون سرمایهگذاریهای مرسوم، توانسته است گردشگران بسیاری را جذب کند.
استاندار گیلان افزود: از میان ۳۱ استان کشور، تنها چهار استان دارای مرزهای دریایی و زمینی با کشورهای همسایه هستند. در این میان، گیلان علاوه بر مرزهای دریایی و زمینی، از مرز ریلی نیز برخوردار است. این ویژگی، ظرفیتی کلیدی برای توسعه گردشگری در این استان محسوب میشود.
حقشناس ادامه داد: دریای خزر یک نعمت الهی و فرصتی بینظیر برای توسعه اقتصاد و گردشگری است. باید با برنامهریزی دقیق، از ظرفیتهای دریا برای گسترش گردشگری بهره ببریم و هرآنچه در حوزه گردشگری در جنوب کشور و خلیج فارس محقق شده، در مناطق شمالی نیز به انجام برسد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته، در استانهای شمالی، بهویژه گیلان، بهجای بهرهگیری از ظرفیتهای دریا برای گردشگری، بیشتر به استفاده اقتصادی از آن توجه شده و بهنوعی پشت به دریا زندگی کردهایم.
استاندار گیلان با اشاره به ظرفیتهای دیگر این استان افزود: یکی از فرصتهای قابلتوجه در استانهای شمالی، امکان توسعه دریانوردی ساحلی است که با سرمایهگذاری اندک نیز قابل اجراست.
حقشناس در ادامه به ویژگیهای برجسته گیلان اشاره کرد و گفت: این استان از پیشینه تاریخی غنی و رویدادهای تاریخی متنوع برخوردار است. علاوه بر این، طبیعت بکر آن شامل دریا، جنگل، جلگه و دیگر جاذبههای طبیعی، همواره مورد توجه گردشگران بوده است.
وی همچنین به ظرفیت فرودگاه رشت اشاره کرد و اظهار داشت: در دوران جنگ، پروازهای این فرودگاه به صفر رسیده بود، اما اکنون تعداد پروازهای روزانه آن به ۱۷۰ پرواز افزایش یافته است. همچنین در تلاش هستیم تا تعداد پروازهای خارجی را نیز گسترش دهیم.
استاندار گیلان در پایان تأکید کرد: استانداری گیلان آماده همکاری کامل با وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برای تحقق اهداف و ماموریتهای این وزارتخانه است و موضوعات مرتبط با سه حوزه این وزارتخانه در استان بهصورت جدی پیگیری خواهد شد.