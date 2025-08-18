صالحیامیری:
رییس جمهور، شخصیتی کمنظیر با صداقت، شجاعت و معرفت درونی است
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در نوزدهمین نشست شورای راهبردی وزارتخانه رییس جمهور را فردی برجسته با صداقت، پاکدستی، شجاعت و معرفت درونی توصیف کرد و تأکید کرد: جامعه بدون انسجام نمیتواند به توسعه دست یابد و عدالت واقعی در تمرکز منابع بر فرودستان تجلی مییابد.
به گزارش ایلنا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، عصر امروز در نوزدهمین نشست شورای راهبردی این وزارتخانه با تحلیل وضعیت پیچیده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، رییس جمهور را فردی برجسته و کمنظیر معرفی کرد و اظهار داشت: سالهاست با دکتر پزشکیان همکاری دارم؛ شخصیتی با صداقت، پاکدستی، شجاعت و عنصر معرفت درونی است .
صالحیامیری بر اهمیت انسجام اجتماعی و وفاق عمومی در سیاستگذاریها تأکید کرد و افزود: جامعه بدون انسجام قادر به حرکت به سوی توسعه نیست. دولت با درک محدودیتها و پیچیدگیهای موجود، تلاش میکند انرژی و منابع خود را صرف حل مسائل واقعی مردم کند و از ایجاد دغدغه غیرضروری پرهیز کند.
صالحیامیری در بخش دیگری از سخنان خود به رویکرد سیاسی رییس جمهور اشاره کرد: وی به همگرایی سیاسی باور دارد و معتقد است مناقشات جناحی و جنگ دائمی سیاسی، کشور را از مسیر توسعه دور میسازد. انرژی سیاسی باید صرف حل مشکلات واقعی مردم و تقویت انسجام اجتماعی شود.
وزیر میراثفرهنگی افزود: رییسجمهور در حوزه اقتصادی، مدیریت منابع و توزیع عادلانه آن را محور توجه قرار داده است.
وی با اشاره به حضور دکتر حق شناس استاندار گیلان در ۱۹ امین شورای راهبردی وزراتخانه تصریح کرد: استاندارانی مانند آقای حقشناس استاندار موفق استان گیلان ، با تجربه، نگاه علمی و رویکرد استراتژیک، توانستهاند ظرفیتهای گردشگری و میراث فرهنگی را به نحو شایسته مدیریت کنند و توسعه پایدار را پیش ببرند.
صالحیامیری در پایان سخنان خود تأکید کرد: با وجود محدودیت منابع، تنها بخش کوچکی از بودجه لازم برای نگهداری بناهای تاریخی تأمین شده است، اما بهرهگیری از مسئولیت اجتماعی و ظرفیت بخش خصوصی میتواند این چالشها را کاهش دهد. رییس جمهور با صداقت، شجاعت و پایبندی به عدالت، مسیر توسعه کشور و انسجام اجتماعی را هدایت میکند.