به گزارش ایلنا، در جلسه رسمی کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس که صبح امروز (دوشنبه ۲۷ مرداد) با حضور دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، معاونان نظارت و قوانین قوه مقننه و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد، تغییرات مربوط به ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس درباره فرایند بررسی لایحه بودجه سالانه و انطباق آن با برنامه هفتم پیشرفت و سیاست های کلان کشور، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه متن پیشنهادی کمیسیون در خصوص اصلاح فرایند بررسی لایحه بودجه سالانه با هدف کاهش زمان، اصلاح ساختار و جلوگیری از انجام تغییرات خلاف قانون برنامه هفتم و سیاست‌های کلان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها برای اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی ارائه و اعضای کمیسیون و معاون قوانین مجلس نیز به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

براساس این گزارش، کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در حال اصلاح فرایند بررسی لایحه بودجه سنواتی به نحوی است که این لایحه در یک مرحله و در زمان بسیار کمتر بررسی شود. همچنین از اضافه شدن احکام غیرمرتبط با بودجه و برنامه هفتم به آن و تغییراتی که منجر به ناترازی در بودجه و ایجاد تورم شود، جلوگیری شود.

زنگنه: دگرگونی در روند رسیدگی به لوایح بودجه سنواتی/ لایحه بودجه در یک مرحله بررسی می‌شود

در پایان این جلسه محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس، با اشاره به اینکه یکی از دستورکارهای مهم مجلس در هر سال بررسی لایحه بودجه کشور است، گفت: با توجه به اصلاحاتی که پیش از این در فرایند بررسی بودجه ایجاد شده بود، مجلس با برخی اشکالات و ابهامات در مرحله ارائه لایحه توسط دولت و روند بررسی بودجه در مجلس مواجه شد که این اشکالات و ابهامات طی روزهای گذشته با حضور رئیس مجلس و اعضای کمیسیون آئین نامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: به این منظور اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با تغییراتی که در این ماده انجام شد، تلاش کردیم هم سرعت رسیدگی به لایحه بودجه در مجلس افزایش یابد تا زمان بررسی آن کمتر شود، هم نظارت مجلس بر ردیف‌های بودجه افزایش پیدا کند و از همه مهم‌تر این که لایحه بودجه به نحوی تنظیم شود تا تضمین اجرای قانون مهم برنامه پنج ساله باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: اگر این تغییرات طی هفته آینده در صحن علنی مجلس مصوب شود، ما شاهد اصلاحات ساختاری بسیار مطلوب در شیوه تنظیم و تصویب بودجه در دولت و مجلس خواهیم بود.

زنگنه درباره مهم‌ترین تغییرات این فرایند، گفت: با توجه به زمان‌بر بودن دو مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه و بررسی مصوبه مجلس در این لایحه توسط هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، اولین قدم برای اصلاح این است که فرایند بررسی لایحه بودجه یک مرحله‌ای خواهد شد که این مهم باعث می‌شود نمایندگان مردم در مجلس اِشراف بیشتری به جداول بودجه پیدا کنند.

وی اضافه کرد: همچنین پیش از این برخی احکام توسط دولت در لایحه اضافه می‌شد یا توسط برخی دستگاه‌ها به صورت پیشنهاد ارائه می‌شد که این احکام، قوانین دائمی و از جمله قانون برنامه پنج ساله را تغییر می‌داد که باعث اخلال در اجرای برنامه و حکمرانی مالی کشور می‌شد، لذا در کمیسیون آئین نامه مصوب کردیم که ارائه هرگونه حکم و عنوانی که به نحوی قانون‌گذاری جدید در قالب بودجه محسوب شود و یا قانون برنامه پنج ساله و قوانین دائمی را تغییر دهد، به هر شکلی ممنوع است.

سخنگوی کمیسیون آئین نامه مجلس افزود: اصلاح سوم اینکه، تمام احکام بودجه صرفا در قالب جداول بودجه قابل بررسی است به این معنی که ما حکمی که غیر جدولی باشد را نخواهیم داشت و جدول نیز حتما باید استناد قانونی داشته باشد.

زنگنه تاکید کرد: با این اصلاحات سه‌گانه ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس، امیدواریم که یک قدم اساسی برای اصلاح ساختار بودجه برداریم و شفافیت خوبی را در بودجه نیز شاهد باشیم و از همه مهتر نظارت مجلس را بر ارقام و اعداد جداول بودجه که مهم‌ترین بخش بودجه است، افزایش دهیم که خود باعث انضباط بخشی به بودجه و شفافیت مالی خواهد شد.

