حبیب‌زاده:

هدف کانون وکلا از مستندسازی جنایات اسرائیل این است که مانع وقوع جنگ‌های آینده شویم

کد خبر : 1675205
رئیس جدید کانون وکلای مرکز گفت:‌ هدف ما این است که با مستندسازی علمی و حقوقی دقیق، حقوق ملت ایران را در نهادهای بین‌المللی مطالبه کنیم تا هم به عدالت برسیم و هم مانع وقوع جنگ‌های آینده شویم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بهنام حبیب‌زاده مومن در همایش بررسی نحوه پیگرد حقوقی متجاوزین به ایران در جنگ ۱۲روزه که امروز ۲۷ مردادماه در محل کانون وکلای مرکز برگزار شد، گفت: تجاوز جنگی رژیم صهیونیستی به ایران، نقض آشکار تمام نظامات حقوق بین‌الملل بوده است.

وی گفت: حقوق کیفری بین‌المللی بر این اصل استوار است که هیچ فرد یا مقامی نمی‌تواند خود را فراتر از قواعد بین‌المللی بداند و بدون پاسخگویی عمل کند. کانون وکلای دادگستری به عنوان نهادی مدنی و مستقل، از روزهای نخست این جنگ، با صدور بیانیه‌ها و مکاتبات رسمی با سازمان ملل متحد، به‌ویژه نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل این سازمان، خواستار ایفای نقش مؤثر سازمان ملل در حفظ صلح و عدالت بین‌المللی شده است.

وی ادامه داد: مکاتباتی نیز با شورای حقوق بشر سازمان ملل صورت گرفته که مستندات حقوقی مربوط به تجاوز جنگی رژیم صهیونیستی و حامیانش در آن ارائه شده است. بر اساس منشور سازمان ملل و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، چنین تجاوزاتی نقض قوانین بین‌المللی به شمار می‌رود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: هدف ما این است که با مستندسازی علمی و حقوقی دقیق، حقوق ملت ایران را در نهادهای بین‌المللی مطالبه کنیم تا هم به عدالت برسیم و هم مانع وقوع جنگ‌های آینده شویم.

وی ادامه داد: مشکلاتی در خصوص جمع‌آوری مدارک و مستندات وجود داشت. بسیاری از اسناد و شواهد یا از بین رفته یا کمرنگ شده است، اما کانون وکلا مصمم است در آینده با انجام مصاحبه و مستندسازی کامل، این خلأها را پر کند.

حبیب‌زاده درباره دعاوی مطرح‌شده علیه ایران توسط رژیم اسرائیل گفت: این رژیم به جای پاسخگویی، علیه ایران دعاوی میلیارد دلاری مطرح می‌کند که کانون وکلا آماده مقابله حقوقی و همکاری با وزارت امور خارجه در این زمینه است.

وی با اشاره به انتقادهای وارده به نهادهای حقوق بین‌المللی گفت: با وجود تأثیر سیاست بر حقوق بین‌الملل و برخی کوتاهی‌ها، باید به مکانیزم‌های حقوقی و نهادهای مستقل بین‌المللی امید داشت و آنها را فعال کرد تا در نهایت عدالت اجرا شود.

حبیب‌زاده ادامه داد: پیگیری‌های حقوقی ممکن است سال‌ها طول بکشد، اما حق ملت ایران است که در برابر این تجاوز پاسخگو باشد و عدالت برقرار شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: «ایران عزیز ما با یک تجاوز تمام‌عیار مواجه شده است. تمامیت ارضی و استقلال کشور، خط قرمز همه مردم ایران است و هیچ ایرانی‌ای نمی‌پذیرد که کشورش مورد تهاجم قرار بگیرد و در برابر آن سکوت کند. پیامبر اسلام(ص) می‌فرمایند: حب‌الوطن من‌الایمان و بر این اساس، دفاع از وطن وظیفه‌ای دینی و ملی است.»

وی ادامه داد: «در جریان جنگ ۱۲ روزه، مناطق مسکونی، خیابان‌ها، بیمارستان‌ها و حتی زندان‌ها هدف حمله قرار گرفت و بسیاری از غیرنظامیان ایرانی قربانی شدند. در میدان قدس تهران شاهد به خاک و خون کشیده شدن مردم بی‌گناه بودیم. این تجاوز آشکار، مصداق نقض فاحش حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل است. ملت ایران قربانی مستقیم و غیرمستقیم این جنایت شده‌اند و خسارت‌های روانی، معنوی و مادی ناشی از آن بر دوش تک‌تک ایرانیان سنگینی می‌کند. این موارد در حقوق بین‌الملل دارای ضمانت اجراست. ما مکاتباتی با دبیرکل سازمان ملل و شورای حقوق بشر داشته‌ایم و تحلیل‌های حقوقی خود را برای پیگیری حقوق ملت ایران ارائه داده‌ایم.»

وی با انتقاد از سکوت نهادهای بین‌المللی گفت: «جهان باید متوجه شود که جای ظالم و مظلوم نباید عوض شود. رسانه‌های حامی رژیم صهیونیستی و آمریکا نمی‌توانند صدای ملت ایران را خاموش کنند. همان‌طور که در فلسطین بیش از ۶۰ هزار انسان بی‌گناه کشته شدند، امروز نیز ایران قربانی تجاوز و جنگ روانی است. این وضعیت باید در سطح بین‌المللی پاسخ داده شود.»

حبیب‌زاده مؤمن نیز گفت: «کانون وکلا و جامعه حقوقی کشور در کنار دولت و ملت ایستاده‌اند و هدفشان رساندن صدای ایران به جامعه جهانی است. حقوق بین‌الملل نباید اسیر سیاست شود. جهانی شدن حقوق کیفری باید نهادینه شود تا قدرت و برتری آن بر سیاست چیره گردد.»

