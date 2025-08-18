به گزارش خبرنگار ایلنا، بهنام حبیب‌زاده مومن در همایش بررسی نحوه پیگرد حقوقی متجاوزین به ایران در جنگ ۱۲روزه که امروز ۲۷ مردادماه در محل کانون وکلای مرکز برگزار شد، گفت: تجاوز جنگی رژیم صهیونیستی به ایران، نقض آشکار تمام نظامات حقوق بین‌الملل بوده است.

وی گفت: حقوق کیفری بین‌المللی بر این اصل استوار است که هیچ فرد یا مقامی نمی‌تواند خود را فراتر از قواعد بین‌المللی بداند و بدون پاسخگویی عمل کند. کانون وکلای دادگستری به عنوان نهادی مدنی و مستقل، از روزهای نخست این جنگ، با صدور بیانیه‌ها و مکاتبات رسمی با سازمان ملل متحد، به‌ویژه نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل این سازمان، خواستار ایفای نقش مؤثر سازمان ملل در حفظ صلح و عدالت بین‌المللی شده است.

وی ادامه داد: مکاتباتی نیز با شورای حقوق بشر سازمان ملل صورت گرفته که مستندات حقوقی مربوط به تجاوز جنگی رژیم صهیونیستی و حامیانش در آن ارائه شده است. بر اساس منشور سازمان ملل و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، چنین تجاوزاتی نقض قوانین بین‌المللی به شمار می‌رود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: هدف ما این است که با مستندسازی علمی و حقوقی دقیق، حقوق ملت ایران را در نهادهای بین‌المللی مطالبه کنیم تا هم به عدالت برسیم و هم مانع وقوع جنگ‌های آینده شویم.

وی ادامه داد: مشکلاتی در خصوص جمع‌آوری مدارک و مستندات وجود داشت. بسیاری از اسناد و شواهد یا از بین رفته یا کمرنگ شده است، اما کانون وکلا مصمم است در آینده با انجام مصاحبه و مستندسازی کامل، این خلأها را پر کند.

حبیب‌زاده درباره دعاوی مطرح‌شده علیه ایران توسط رژیم اسرائیل گفت: این رژیم به جای پاسخگویی، علیه ایران دعاوی میلیارد دلاری مطرح می‌کند که کانون وکلا آماده مقابله حقوقی و همکاری با وزارت امور خارجه در این زمینه است.

وی با اشاره به انتقادهای وارده به نهادهای حقوق بین‌المللی گفت: با وجود تأثیر سیاست بر حقوق بین‌الملل و برخی کوتاهی‌ها، باید به مکانیزم‌های حقوقی و نهادهای مستقل بین‌المللی امید داشت و آنها را فعال کرد تا در نهایت عدالت اجرا شود.

حبیب‌زاده ادامه داد: پیگیری‌های حقوقی ممکن است سال‌ها طول بکشد، اما حق ملت ایران است که در برابر این تجاوز پاسخگو باشد و عدالت برقرار شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: «ایران عزیز ما با یک تجاوز تمام‌عیار مواجه شده است. تمامیت ارضی و استقلال کشور، خط قرمز همه مردم ایران است و هیچ ایرانی‌ای نمی‌پذیرد که کشورش مورد تهاجم قرار بگیرد و در برابر آن سکوت کند. پیامبر اسلام(ص) می‌فرمایند: حب‌الوطن من‌الایمان و بر این اساس، دفاع از وطن وظیفه‌ای دینی و ملی است.»

وی ادامه داد: «در جریان جنگ ۱۲ روزه، مناطق مسکونی، خیابان‌ها، بیمارستان‌ها و حتی زندان‌ها هدف حمله قرار گرفت و بسیاری از غیرنظامیان ایرانی قربانی شدند. در میدان قدس تهران شاهد به خاک و خون کشیده شدن مردم بی‌گناه بودیم. این تجاوز آشکار، مصداق نقض فاحش حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل است. ملت ایران قربانی مستقیم و غیرمستقیم این جنایت شده‌اند و خسارت‌های روانی، معنوی و مادی ناشی از آن بر دوش تک‌تک ایرانیان سنگینی می‌کند. این موارد در حقوق بین‌الملل دارای ضمانت اجراست. ما مکاتباتی با دبیرکل سازمان ملل و شورای حقوق بشر داشته‌ایم و تحلیل‌های حقوقی خود را برای پیگیری حقوق ملت ایران ارائه داده‌ایم.»

وی با انتقاد از سکوت نهادهای بین‌المللی گفت: «جهان باید متوجه شود که جای ظالم و مظلوم نباید عوض شود. رسانه‌های حامی رژیم صهیونیستی و آمریکا نمی‌توانند صدای ملت ایران را خاموش کنند. همان‌طور که در فلسطین بیش از ۶۰ هزار انسان بی‌گناه کشته شدند، امروز نیز ایران قربانی تجاوز و جنگ روانی است. این وضعیت باید در سطح بین‌المللی پاسخ داده شود.»

حبیب‌زاده مؤمن نیز گفت: «کانون وکلا و جامعه حقوقی کشور در کنار دولت و ملت ایستاده‌اند و هدفشان رساندن صدای ایران به جامعه جهانی است. حقوق بین‌الملل نباید اسیر سیاست شود. جهانی شدن حقوق کیفری باید نهادینه شود تا قدرت و برتری آن بر سیاست چیره گردد.»

