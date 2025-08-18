به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان پیش از عزیمت به ارمنستان و بلاروس، در تشریح اهداف سفر به این دو کشور گفت: این سفر در امتداد تلاش‌های مستمر ما برای تقویت و توسعه روابط با کشورهای همسایه که همواره در اولویت سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران و تأکیدات مقام معظم رهبری قرار داشته است، صورت می‌پذیرد. همسایگان عزیز، به‌ویژه کشور دوست و همسایه ارمنستان، دارای سابقه‌ای دیرینه و راهبردی در تعاملات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با ما هستند. ما همواره تلاش کرده‌ایم که این روابط را در بالاترین سطح همکاری و تفاهم حفظ و گسترش دهیم؛ و خوشبختانه طرف ارمنی نیز اهتمام جدی به تقویت این ارتباطات داشته است. در این مسیر، توافقات متعددی به امضاء رسیده و تسهیلات فراوانی برای تسهیل همکاری‌ها بین دو کشور تصویب شده است.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در این سفر تمرکز ما بر استمرار و تعمیق توافقات موجود به‌ویژه در حوزه‌هایی که از نظر اقتصادی و فرهنگی می‌تواند نقشی راهگشا ایفا کند و به تسریع روند همکاری‌ها کمک نماید ، تصریح کرد‌: یکی از محورهای مهم گفت‌وگوها، کریدور شمال-جنوب خواهد بود که می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه همکاری‌های دو کشور فراهم آورد. همچنین مسیر شرق به غرب نیز به‌عنوان بستری مناسب جهت توسعه و تسهیل جریان تجارت منطقه‌ای مورد بحث قرار خواهد گرفت.

پزشکیان با بیان اینکه از جمله دغدغه‌های مهم ما در این زمینه، حضور شرکت‌های آمریکایی در منطقه است که نگرانی‌هایی را به دنبال دارد، اظهار داشت‌:‌ تجربه‌های پیشین نشان داده است که برخی از این شرکت‌ها با پوشش فعالیت‌های تجاری، اقدامات غیرمنتظره و غیرمطلوبی انجام داده‌اند. به همین جهت، گفت‌وگوهایی جدی در خصوص نگرانی‌ها و چالش‌های مربوط به این مسئله خواهیم داشت.

رئیس جمهور همچنین به اسناد و توافقات آماده امضا در سایر حوزه‌ها، از جمله مباحث فنی، مهندسی، ساختمانی، معدنی، هنری و اجتماعی در جریان این سفر اشاره کرد و افزود‌: بدون شک این اسناد و توافقات ارزشمند موجب افزایش سطح همکاری‌ها خواهد شد. همچنین، با توجه به عضویت ما در اتحادیه اورآسیایی که نقش مهمی در بهبود و اصلاح روندهای اقتصادی کشور دارد، فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه روابط اقتصادی پدید خواهد آمد.

پزشکیان در ادامه به تشریح اهداف سفر خود به بلاروس پرداخت و گفت‌: پس از دیدار با ارمنستان، سفر رسمی به کشور بلاروس در دستور کار قرار دارد. در سال‌های اخیر، روابط میان دو کشور در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی به شکل قابل توجهی گسترش یافته است و امید می‌رود که این روند در حوزه‌هایی همچون انتقال فناوری، کشاورزی، صنعت و مسائل اجتماعی نیز تسریع شود. نکته قابل توجه این است که بلاروس در مجامع بین‌المللی همواره مواضع اصولی و قاطعانه‌ای در حمایت از جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده، از جمله در محکومیت حملات اسرائیل به کشور ما و تجاوزات صورت‌گرفته در غزه.

رئیس جمهور تاکید کرد‌: این امر گویای ظرفیت بالای همکاری با کشورهایی است که در بسیاری از مسائل راهبردی همسو با جمهوری اسلامی ایران عمل می‌کنند؛ همکاری‌هایی که می‌تواند محدودیت‌های موجود را برطرف ساخته و به رشد، توسعه و رونق تجارت، صنعت و فرهنگ منجر شود.

پزشکیان در پایان گفت‌: بی‌تردید، در جریان این دیدارها تفاهم‌نامه‌ها و توافقات مهمی به امضاء خواهد رسید که افق‌های تازه‌ای را برای ایجاد بسترهای اقتصادی و اجتماعی مطلوب در کشور گشوده و به نفع پیشرفت و تعالی ملت عزیزمان خواهد بود.