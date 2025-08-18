به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به شایعه تعطیلی برخی سفارتخانه‌ها گفت: خبرسازی‌هایی که دو هفته پیش مطرح شد، دیروز نیز پس از انتشار خبر خداحافظی سفیر آلمان مجدداً بازتاب یافت؛ اما هیچ‌یک از سفارتخانه‌هایی که نام آن‌ها ذکر شده، تعطیل نشده‌اند.

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: برخی از سفارتخانه‌ها صرفاً فعالیت خود را کاهش داده و اقدامات بخش کنسولی‌شان محدودتر شده است، اما این به معنای تعطیلی نیست و همه آن‌ها دایر هستند. البته برخی کشورها در حال تغییر و تحولات داخلی خود هستند.

