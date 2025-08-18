خبرگزاری کار ایران
فراخوان دیوان عالی کشور برای نظرات تخصصی در جهت ارتقای کارآمدی و خدمت‌رسانی

فراخوان دیوان عالی کشور برای نظرات تخصصی در جهت ارتقای کارآمدی و خدمت‌رسانی
روابط عمومی دیوان عالی کشور، با انتشار فراخوانی از قضات، حقوقدانان، وکلای دادگستری، اساتید و کارشناسان درخواست نمود تا در جهت رفع دغدغه‌های رئیس دیوان عالی کشور پیرامون ارتقا و اثربخشی نظام قضایی و خدمت رسانی هر چه بهتر به مراجعین، نظرات و پیشنهادات کارشناسانه خود را ارائه کنند.

روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد: با عنایت به اینکه تحول و تعالی محور اصلی برنامه‌های عملیاتی و مبنای فعالیت‌های این مجموعه عالی قضایی است و همچنین با توجه به تاکیدات ریاست  دیوان عالی کشور بر انعکاس صادقانه نقد‌های سازنده و پیشنهادات ارزنده از کلیه قضات، وکلا، حقوقدانان و کارشناسان دعوت به عمل می‌آید؛ به منظور ارتقای کارآمدی برنامه تحولی این مرجع عالی قضایی و خدمت رسانی هر چه بیشتر همیاری و همفکری کنند.

گفتنی است: صاحب نظران می‌توانند، طرح‌ها و نظرات کارشناسانه خود را به آدرس الکترونیکی https://divanealee.eadl.ir قسمت تماس با ما در پایگاه اطلاع رسانی دیوان عالی کشور بارگذاری کنند.

