اطلاعیه آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا در سال ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا، معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بدین وسیله به اطلاع متقاضیان دانشگاهی و حوزوی می‌رساند، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه در نظر دارد از میان واجدین شرایط جذب عمومی برای تصدی منصب قضاء دعوت به‌عمل آورد. از این‌رو داوطلبان می‌توانند از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ لغایت پایان روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ صرفاً به صورت اینترنتی و از طریق درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

الف) شرایط عمومی:

۱. تابعیت اصلی ایران.

۲. اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت.

۳. التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه و عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی یا هواداری از آنها.

۴. طهارت مولد.

۵. داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کار قضایی با توجه به نوع بیماری‌های اعلامی.

۶. داشتن کارت پایان خدمت وظیفه، معافیت از خدمت (گواهی پزشکی قانونی – انواع بیماری‌های جسمی) یا معافیت تحصیلی با لحاظ مقررات ماده واحده قانون گذراندن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور.

۷. نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.

۸. حسن شهرت، اخلاق و امانت‌داری.

۹. عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان‌گردان.

۱۰. در صورت اشتغال بکار، سابقه بیمه نباید بیش از ۱۲ سال باشد.

۱۱. داشتن حداقل ۲۲ سال تمام و حداکثر ۳۶ سال تمام درروز ثبت نام.

تبصره: موارد زیر به شرط ارائه تأییدیه معتبر، به حداکثر سن مقرر افزوده می‌شود:

۱ ـ ایثارگران و خانواده آنان به مدت ۲ سال

۲ ـ دانش آموختگان کارشناسی ارشد یا سطح سه به مدت ۲ سال

۳ ـ دانش آموختگان یا دانشجویان دکتری یا سطح چهار به مدت ۴ سال

نکته: اضافه شده به حداکثر سن مقرر، در هر حال نمی‌تواند از چهار سال بیشتر باشد.

ب) شرایط اختصاصی:

دارا بودن یکی از مدارک تحصیلی زیر:

۱. مقطع کارشناسی رشته حقوق در هر یک از گرایش‌ها، فقه و حقوق، الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی و علوم قضایی.

۲. مقطع کارشناسی ارشد پیوسته رشته الهیات، معارف اسلامی و حقوق در یکی از گرایش‌ها یا معارف اسلامی و ارشاد با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی.

۳. مقطع دکتری رشته حقوق.

۴. سطح دو حوزوی یا بالاتر.

نکته: داوطلبان صرفاً درصورتی می‌توانند در آزمون ثبت نام نمایند که رشته، گرایش و مقطع تحصیلی با موارد مندرج در این بند مطابقت داشته باشد.

ـ همچنین عنوان رشته تحصیلی و گرایش باید در متن گواهینامه موقت یا دانش‌نامه آنها ذکر شده باشد.

ـ محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، صرفاً بر اساس زمان ثبت نام خواهد بود.

ـ دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی بالاتر به شرطی می‌توانند در آزمون ورودی شرکت نمایند که مدرک کارشناسی آنان در یکی از گرایش‌های رشته حقوق و یا حوزوی باشد.

ج) مدارک مورد نیاز:

۱. تکمیل مراحل ثبت‌نام به صورت الکترونیکی.

۲. پرداخت هزینه ثبت نام آزمون به مبلغ هشت میلیون (۸/۰۰۰/۰۰۰) ریال بصورت الکترونیکی از طریق درگاه مرکز آزمون به نشانی www.hrtc.ir

۳. داوطلب باید یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر، اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق سامانه ثبت‌نام اینترنتی در اختیار داشته باشد:

- ابعاد عکس ۴*۳ و بدون حاشیه زائد باشد.

- عکس انتخابی مربوط به سال جاری بوده، رنگی و با زمینه سفید باشد.

- عکس می‌بایست، تمام رخ کامل و واضح و بدون اثر مهر، منگنه و لکه باشد.

ـ عدم استفاده از عکس روی مدارک شناسایی (کارت ملی یا شناسنامه یا ...)

ـ عکس خواهران باید حجاب کامل داشته و صورتشان به طور کامل مشخص باشد.

ـ عدم استفاده از عینک، شال کلاه، که باعث مخفی کردن برخی از اجزای صورت می‌گردد.

ـ اندازه تصویر حداقل ۳۰۰*۲۰۰ و حداکثر ۴۰۰*۳۰۰ پیکسل و با پسوند JPG باشد.

- حجم تصویرحداقل ۱۵ کیلوبایت و حداکثر ۷۰ کیلوبایت باشد؛ حاشیه‌های زائد عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.

تذکر ۱: در صورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبت نام داوطلب باطل‌شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب می‌گردد؛ لذا تآکید می‌گردد نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمائید. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباه از سوی داوطلب، تخلف محسوب شده و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

د) زمان ثبت نام و برگزاری آزمون:

۱- داوطلبان در صورت داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در بند (الف) و (ب) این اطلاعیه با در دست داشتن مدارک اعلامی مطابق بند (ج) با توجه به زمان‌بندی اعلامی و با مراجعه به درگاه سامانه جامع جذب و گزینش به نشانی www.hrtc.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. ضمناً یادآور می‌شود ثبت‌نام متقاضیان صرفاً به صورت اینترنتی می‌باشد.

نکته: آزمون صرفاً بصورت تستی برگزار می‌گردد.

ـ آزمون برای تمامی داوطلبان، اعم از دانشگاهی و حوزوی در نیمه دوم آبان ماه برگزار می‌گردد.

ـ اطلاعات مربوط به زمان و مکان دقیق برگزاری آزمون متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

هـ) مواد امتحانی آزمون علمی داوطلبان دانشگاهی و حوزوی:

داوطلبان دانشگاهی:

ـ بخش حقوقی

۱ ـ حقوق مدنی: مباحث قواعد عمومی قراردادها، شروط ضمن عقد، سقوط تعهدات، الزامات خارج از قرارداد، اموال و مالکیت (حق انتفاع و وقف)، بیع، اجاره، رهن، وکالت، ضمان، نکاح و طلاق.

۲ ـ آئین دادرسی مدنی: کلیه مباحث آیین دادرسی مدنی بجز داوری

۳ ـ حقوق تجارت: شرکت‌ها و اسناد تجاری

ـ حقوق کیفری:

۱ ـ حقوق جزای عمومی: جرایم و مسئولیت کیفری، مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی

۲ ـ حقوق جزای اختصاصی: جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم علیه مصالح عمومی کشور، جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص و جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص.

۳ ـ آئین دادرسی کیفری: همه مباحث

داوطلبان حوزوی اهل تشیع:

۱ ـ شرح لمعه: مباحث قضاء، شهادت، متاجر، دین، رهن، ضمان، صلح، اجاره، وکالت، شفعه، وصایا، نکاح، حدود، قصاص، و دیات

۲ ـ اصول فقه: مباحث الفاظ، مفهوم و منطوق، عام و خاص، مطلق و مقید و اصول عملیه

۳ ـ قواعد فقه: مباحث: ید، لاضرر، غرور، اتلاف، احسان، علی الید، اکراه، اضطرار، درا، لوث، و قسامه، اقدام، نفی سبیل، عسر و حرج، تسلیط، تلف، قبل از قبض

داوطلبان حوزوی اهل تسنن:

۱-فقه

۲-اصول فقه

منابع: منهاح الوصول الی علم الاصول، للقاضی ناصرالدین البیضاری ازصفحه ۴۹ الی ۲۲۳ (جمعاً ۱۷۴ صفحه)

نکته مهم:

قابل ذکر است، آزمون هوش و استعداد شغلی برای کلیه داوطلبان دانشگاهی و حوزوی برگزار می‌گردد.

ز) ملاحظات:

- ملاک احراز شرایط عمومی و اختصاصی، زمان ثبت‌نام خواهد بود. مسئولیت صحت و سقم اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت‌نام به عهده متقاضی است؛ بنابراین کسانی که شرایط لازم برای شرکت در آزمون را ندارند، باید از ثبت نام در آزمون خودداری نمایند، در غیر این صورت در مراحل بعدی حذف خواهند شد.

- با توجه به عدم برگزاری آزمون ایثارگران بصورت جداگانه در سال جاری، متقاضیان ایثارگر نیز در صورت دارا بودن شرایط می‌توانند در این آزمون شرکت نمایند.

-در زمان برگزاری آزمون استفاده از هر گونه کتاب قانون، جزوه، و ... ممنوع می‌باشد.

